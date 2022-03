Nakon divljačkog napada na starijeg putnika u autobusu koji vozi iz Splita kroz Kaštela, policija je pokrenula istragu. Snimka napada objavljena je na društvenim mrežama.

U prepunom autobusu splitskog Prometa koji vozi iz Splita kroz Kaštela, ovih je dana došlo do divljačkog napada na starijeg putnika. Iz prijevozničke tvrtke poručuju da nemaju nikakvih informacija, unatoč šokantnoj snimci koja je objavljena na društvenim mrežama, no u splitskoj policiji u petak su nam potvrdili kako su naknadno došli do podataka o incidentu te istražuju čitav slučaj.

Snimku napada objavio je Dalmatinski portal. Mlađi muškarac prvo je vrijeđao starijeg putnika, a ljudi su ga pokušavali primiriti. Nasrnuo je zatim na čovjeka, divljački ga udarajući nogama i rukama, a prestao je tek kad su ga drugi putnici, među kojima je bilo i djece i žena te starijih ljudi, razdvojili.

Policija nam je potvrdila da ranije nisu primili nikakvu dojavu, pa su s istraživanjem započeli tek nakon objave snimke brutalnog napada u medijima.