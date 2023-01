Na odlagalištu otpada Karepovac postojao je uhodani mehanizam izbjegavanja nadzora

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 27 osoba koje su "muljale" s otpadom na odlagalištu Karepovac. Optuženi su za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju.

Sve se odvijalo od 22. veljače do 27. travnja 2019. godine, a prvooptuženi je Ante Aleksić, tadašnji v.d. direktora Čistoće. Ne navodeći identitet optuženih, USKOK je objavio kako se prvookrivljenom stavlja na teret da je omogućio odlaganje građevinskog otpada na Karepovcu iako je Čistoći istekla dozvola za zbrinjavanje svih vrsta otpada osim komunalnog.

Prema optužnici, direktor je u više navrata nalagao dvojici zaposlenika Čistoće da službenim i drugim vozilima od XVI. do XXI. okrivljenika preuzimaju građevinski otpad te da ga potom odvezu i odlože na Karepovac, pri čemu je drugookrivljeni prema njihovom prethodnom dogovoru odobravao prihvat takvog otpada.

U istom je cilju II. okr., u razdoblju od 1. ožujka do 4. svibnja 2019. u Splitu, također na njihov nagovor i traženje, omogućio XX. do XVII. okrivljenima da takav otpad odlažu na odlagalištu.

Osim toga su III. do VI. okr., od 27. veljače do 2. svibnja 2019. u Splitu, kao zaposlenici Čistoće koji su radili na poslovima rukovatelja građevinskim strojevima i radnika na deponiju, sukladno prethodnom dogovoru, zatražili od VII. do XV. okr. novčanu nagradu od 200 do 500 kuna po kamionu za omogućavanje ulaza na Karepovac radi odlaganja građevinskog otpada kojeg će potom zatrpati zemljom.



Nakon što su ovi pristali na to, iako su znali da se na Odlagalištu može odlagati samo komunalni otpad, III. do VI. okr. su navedenim okrivljenicima omogućili odlaganje građevinskog otpada na odlagalištu, koji otpad su zatim koristeći radne strojeve prekrivali zemljom.