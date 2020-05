U velikoj policijskoj akciji kodnog imena Flajš uhićene su 32 osobe, među kojima je i Ana Karamarko, supruga Tomislava Karamarka. Šest osoba još je nedostupno, a sumnjiče ih se za zločinačko udruženje i gospodarski kriminal

Oko 19 sati završilo je ispitivanje Ane Karamarko u USKOK-u. Domagoj Mikić, reporter Nove TV, doznao je od njenog odvjetnika da je Karamarko aktivno iznosila obranu.

Kako je za N1 televiziju potvrdio odvjetnik Ivo Farčić, Karamarko je nakon ispitivanja puštena na slobodu. Neslužbeno se doznaje i da za nju neće biti zatražen istražni zatvor.

Tomislav Grahovac, odvjetnik prvoosumnjičenog, otkrio je u Dnevniku Nove TV, da su pretrage trajale od jutra.

"Pretražen je stan, poslovni prostor, automobil... sve što je uobičajeno u ovakvim slučajevima. Ne bih u ovom trenutku govorio što je sve policija izuzela", rekao je Grahovac.

Tomislav Grahovac i Domagoj Mikić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Njegovog klijenta se sumnjiči za zločinačko udruženje, utaju carine i poreza te pomaganje zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganje utaje carine i poreza u zločinačkom udruženju.

Grahovac nije htio otkriti što sve stoji u pouci o pravima već će više moći govoriti kad prouči kompletan spis i dođe do svih dokaza. Nije htio više govoriti ni vezi Ane Karamarko i prvoosumnjičenog. "Nisam imao prilike napraviti uvid u spis tako da ne znam postoji li uopće veza između njih i kakva je", kaže Grahovac.

Njegov klijent do 20 sati još nije bio saslušan, no moguće je da će ga saslušati do kraja dana.