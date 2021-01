U potresu u Petrinji Rasim Veljačić je ostao bez automobila. Nije se ni u snovima nadao što će mu se dogoditi par dana kasnije.

Potres u Petrinji Rasimu Veljačiću je dokrajčio automobil, a tada mu je upomoć pristigao kolega koji ga je u vrlo kratkom vremenu obradovao.

Na svom Facebook profilu, Veljačić je opisao kako je izgledala ova humana gesta.

''Svjedoci smo ovih dana dokle seže ljudska dobrota i mislio sam to je vrh. Danas oko 14:00 sati stojim ispred svoje kuće i razgovaram sa svojim susjedom i velikim prijateljem Nijazom Begićem i ispred nas se zaustavlja automobil citroen xsara pikaso ZG tablice i izlazi jedan čovjek i ide prema nama. Pomislio sam nekog traži a on će "dobar dan" i ide prema meni i pita jeste vi Rasim koji je ostao bez svog auta u Petrinji od posljedica potresa. Da, odgovorio sam, a on mi pruža ruku i stavlja na moj dlan ključ i kaže došao sam i poklanjam vam svoj auto, kada budete spremni javite i ja dolazim da riješimo papire da mu budete vi vlasnik.Ostao sam bez riječi gledao sam i šutio, a suze su same krenule. Uvijek je bilo i bit će dobrih ljudi i zato se ovim putem zahvaljujem gospodinu Gordanu Jelači koji se odrekao svog ljubimca da bi ja lakše prebrodio ovu krizu i zato još jednom HVALA VELIKI ČOVJEČE i veliko hvala mom prijatelju sa početka Nijazu Begiću koji je to sve organizirao.''

Smrskan automobil od posljedica potresa Foto: Rasim Veljačić

Za DNEVNIK.hr, prisjetio se dana kada mu je uručen nov auto. ''Tome se nisam uopće nadao. Kolega je to sve zapravo preuzeo na sebe, ja sam mislio da se on šali, malo da me oraspoloži'', kazao nam je Veljačić, koji je nakon potresa u Petrinji ostao s automobilom punim ciglama. ''Sve zlo u tome. Bitne su glave'', zaključio je Veljačić.

"Dolaze kombiji"

Ima li u okolnim selima dovoljno potrebnih stvari, hrane i vode, pitamo ga. Kazao je kako misli da zaista jesu. ''Zvali su me jučer i iz Crvenog križa i Caritasa i rekli su mi kako kombiji dolaze do Gline pa kad im kažu da imaju sve, voze do Kostajnice. Ljudi ostave hranu u školama, ako treba. Nisam čuo da je netko dao prigovor. Dolaze ljudi i iz Njemačke'', kazao je Veljačić.





Je li očekivao ovakav rasplet događaja, Rasim nam je kratko odgovorio. ''Ni u najluđim snovima!''

Imate li i vi inspirativnu priču? Nekome ste pomogli ili je netko vama učinio dobro djelo? Pišite nam na budimokaooni@novatv.hr.