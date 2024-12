Božićni poklon uz koji se lakše diše: Poklonite svom domu zrak bez plijesni i vlage

Božić je vrijeme darivanja, a ove godine možete svom domu podariti nešto što će trajati i poboljšati svakodnevni život. Umjesto poklona koji se brzo zaborave razmislite o nečemu što će vaš prostor učiniti ugodnijim i zdravijim. Svjež zrak bez viška vlage, plijesni i neugodnih mirisa može značajno unaprijediti kvalitetu života.

Svjež zrak ključ je zdravlja vašeg doma

Bilo da ste se tek uselili u svoj novi prostor ili već neko vrijeme živite u svom domu, sigurno ste primijetili da je zrak u zatvorenim prostorima ponekad neugodan i pun vlage. Iako su zavjese baš u boji koju ste zamišljali ili je kauč konačno onaj koji ste dugo čekali na sniženju, prostor i dalje ne ispunjava očekivanja. Osjećate da zrak nije svjež, a možda je čak poprimio neugodne mirise vlage ili plijesni. Sušenje rublja u zatvorenom, kuhanje, tuširanje i peglanje samo pogoršavaju vlagu u prostorijama, stvarajući nelagodu koju je teško ignorirati.

Dom bez plijesni i vlage (Foto: Getty Images)

Kada zrak u prostoriji nije pravilno izmijenjen, to dovodi do niza problema. Možete se osjećati umorno, bez energije ili vam se čini da stalno zijevate. To nisu samo privremeni problemi, nego mogu biti simptomi loše kvalitete zraka, koja može dovesti do stvaranja vlage i plijesni, što uzrokuje ozbiljne zdravstvene posljedice.

Svake godine mnogi se suočavaju s istim problemima, često kratkoročno uklanjaju posljedice, ali plijesan se ubrzo ponovno vraća. Kako biste izbjegli stalno ponavljanje istih problema, što može biti iscrpljujuće i frustrirajuće, važno je riješiti uzrok vlage. To ne samo da sprječava nastanak plijesni, već i druge neželjene posljedice, poput neugodnih mirisa, kondenzacije na prozorima ili guljenja boje sa zidova. Kada nije moguće dovoljno provjetravati prostorije, ventilacijski sustavi nude dugoročno rješenje. Oni kontinuirano uklanjaju vlažan zrak iz prostorije i donose svjež zrak, čime sprječavaju nakupljanje vlage i plijesni. Sustav ventilacije I-Vent pomaže u održavanju optimalne razine zraka u vašem domu, stvarajući ugodnu i zdravu atmosferu koja će vam olakšati svakodnevne aktivnosti.

Fran Iveta iz Ivanca u svom se domu suočavao s izazovima koje je uzrokovala vlaga. ''Imali smo velikih problema s vlagom i plijesni. Pokušali smo svašta, od češćeg prozračivanja kuće, pa s jeftinijim jednokratnim ovlaživačima do skupljih ovlaživača. Skuplji ovlaživač je u tri do četiri sata znao pokupiti dvije do tri litre vode, što znači da smo znali imati do deset litara vode dnevno. Vlaga je iznosila od 70 do 82 %. Bilo je nepodnošljivo, zidovi su bili crni od plijesni'', priča svoje neugodno iskustvo Fran. Osim što je vlaga uzrokovala plijesan na zidovima, prodrla je i u namještaj. ''Jedan ormar smo bacili jer se plijesan sa zidova proširila na ormar i u odjeću. I kutna garnitura nam je popljesnivila. Plijesni je bilo na svim vanjskim zidovima'', opisuje Fran te pojašnjava da su problemi nastali nakon adaptacije kuće prije pet godina, čime se kuća hermetički zatvorila te nije bilo protoka zraka.

Dom bez plijesni i vlage (Foto: Getty Images)

Problem je riješio pomoću ventilacijskog sustava I-Vent. ''Kad sam se odlučio za rješenje u smjeru ventilacije, ispunio sam obrazac na I-Ventovoj internetskoj stranici. Obrazac je intuitivan i vodi vas kroz početak procesa. Poslao sam svoje podatke, kratki opis problema i tlocrt kuće. Ubrzo sam primio e-mail s odgovorom iz I-Venta te s tlocrtom kuće na koji su ucrtali pozicije na kojima bi trebalo ugraditi ventilacijske jedinice određenog tipa. Tako su mi predložili optimalno rješenje za moj problem bez nepotrebnog nuđenja skupljih proizvoda. Uz tlocrt i plan, dobio sam i okvirnu ponudu'', priča Fran, kojem nije trebalo dugo da prihvati ponudu. Potom je njegov dom posjetio stručnjak iz I-Venta, koji je obišao kuću kako bi provjerio mjesta na kojima treba postaviti ventilacijske jedinice i udaljenost struje do tih mjesta, a prvi rezultati bili su očigledni već nekoliko dana nakon montaže. ''Prezadovoljan sam sustavom'', zaključuje Fran.

Zašto je ventilacijski sustav dobro rješenje?

Ventilacijski sustavi I-Vent pružaju dugoročno rješenje za problem vlage i zagušljivog zraka u vašem domu. Ti sustavi omogućuju kontinuiranu izmjenu zraka, čime uklanjaju vlagu i neugodne mirise te sprječavaju nastanak plijesni. Uz I-Vent zrak u vašem prostoru uvijek je svjež i čist, bez potrebe za otvaranjem prozora i izlaganjem unutarnjeg prostora vanjskim nepovoljnim uvjetima.

Zbog uklanjanja viška vlage iz prostora ventilacijski sustav I-Vent sprječava pojavu plijesni, stvari i namještaj neće se uništavati od vlažnosti, a znatno će se smanjiti ulazak nečistoća u dom. Moderni uređaji rade izuzetno tiho, što znači da neće stvarati nelagodu prilikom ugradnje i korištenja u prostoru u kojem boravite.

Bilo da gradite novi dom ili želite postaviti ventilacijski sustav u svoj postojeći, ventilacijski sustavi I-Vent prikladni su za montažu u starije kuće ili stanove, kao i u novogradnju. Stručnjaci iz I-Venta nude besplatne izvide u vašem domu, prilikom kojih vam na licu mjesta daju ponudu najboljeg rješenja za vas. Tijekom cijelog prosinca vrijedi 30 % popusta na kupovinu ventilacijskog sustava, koji je možda pravi poklon koji vama i vašim najmilijima treba ovih blagdana.





