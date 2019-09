Posebne ponude MINI Cooper GO-KART Edition i MINI Countryman Cooper D Race Edition uz cjenovne pogodnosti dostupne su s atraktivnim uvjetima financiranja ili zimskim kotačima na dar

Najprodavaniji gradski automobil premium segmenta svih vremena, legendarni MINI, sada je u posebnoj ponudi dostupan s velikim uštedama i bogatim paketom opreme. Za kupnju posebnih serija MINI Cooper GO-KART s 3 ili 5 vrata te MINI Countryman Cooper D Race Edition, osim cjenovnih pogodnosti nude se i atraktivni uvjeti financiranja ili zimski kotači na dar.

Bogato opremljen MINI Cooper GO-KART Edition s 3 ili 5 vrata 136 KS, dostupan je već od 199.900 kuna i pruža jedinstveni go - kart osjećaj i beskonačnu zabavu u vožnji. Vanjski detalji poput JCW naplataka od lakih legura 17'', JCW aerodinamičkog kita, crnih pruga na poklopcu motora, crnog krova i kućišta retrovizora, naglašavaju njegov sportski karakter idealan za sve željne avanture i adrenalina. JCW kožni upravljač i JCW Trim paket opreme naglašavaju njegov trkaći duh, dok MINI navigacijski sustav, stakleni panoramski pomični krov i automatski klima uređaj pružaju udobnost u vožnji. Metalik boja i Mini Service Inclusive servisni paket u trajanju od 5 godina, odnosno za prijeđenih 60.000 kilometara, dodatni su razlog kupnje.

Petogodišnji gratis servisni paket i metalik boja u ponudi su i uz kupnju MINI Countryman Cooper D Race Edition 150 KS po cijeni od 249.900 kuna. Ova posebna ponuda također sadrži naplatke od lake legure 18“ i MINI navigacijski sustav dok su za poznati MINI osjećaj u vožnji pridodani ručno rađen sportski kožni upravljač s multifunkcijskim tipkama, krovni nosači te sportska sjedala za vozača i suvozača u kombinaciji kože i tkanine. Automatski klima uređaj, LED svjetla, prednji i stražnji senzori za parkiranje te tempomat s funkcijom kočenja samo su dio ovog bogato opremljenog izdanja.

Među atraktivnim modelima financiranja izdvaja se financiranje po modelu 50:50 uz 0% kamate – što znači da se 50% cijene novog MINI-ja plaća odmah, a preostalih 50% za godinu dana i to uz 0% fiksne kamate. Mogućnost financiranja po modelu 1/3 dostupna je uz izrazito nisku fiksnu kamatnu stopu od 1,95%. Kupcima je dostupna i mjesečna otplata putem financijskog ili operativnog leasinga uz sniženu promjenjivu kamatnu stopu od 2,75%, uz rok otplate od 36 do 48 mjeseci, te snižena promjenjiva kamatna stopa od 3,25% uz rok otplate od 60 do 72 mjeseca, ovisno o vašim željama.

Iako mnogi zimske kotače povezuju s pojavom snijega, nikad nije prerano za pripremu automobila za zimu. Tako da svi koji ne žele iskoristiti atraktivne uvjete financiranja, na dar dobivaju MINI zimske kotače s naplatcima od lake legure i zimskim pneumaticima. Sistematična upotreba materijala smanjuje potrošnju goriva i snižava razinu buke, a MINI gume s oznakom zvjezdice odlikuje posebno dug životni vijek, najviše ocjene za sigurnost i vrhunska run-flat tehnologija.

Odlučite koja od pogodnosti više odgovara vašim potrebama te posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Puli, a odnedavno i u Zadru. Na vrijeme rezervirajte testnu vožnju vama omiljenog MINI modela.

Više informacija potražite na: www.mini.com.hr/mini_akcijske_ponude