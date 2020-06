Samo male preinake u životnim navikama mogu učiniti puno za naš planet. Njima možete smanjiti količinu otpada koji svakodnevno proizvodimo, sačuvati zalihe pitke vode na našem planetu, štedjeti energiju, ali i poštedjeti kućni budžet. Donosimo vam deset malih stvari koje možete učiniti već danas za Zemljino bolje sutra.

1. Štedi vodu

Iako se iz naše perspektive sada ne čini kako je pitka voda najvrjednije bogatstvo koje imamo i često je uzimamo zdravo za gotovo, postoje dijelovi našeg planeta na kojima ljudi već sada znaju da je vrjednija od zlata.

Samo sitnice poput tuširanja umjesto namakanja u kadi mogu učiniti veliku razliku. Da napunite kadu prosječne veličine treba vam duplo vode negoli da ste izabrali tuširanje. Izaberete li ovo drugo ne samo da ćete sačuvati vodu već ćete i poštedjeti vaš novčanik.

Skratite li to tuširanje još za dvije minute potrošit ćete oko 40 litara manje. Ugasite vodu kada šamponirate kosu ili tijelo, a ako isto učinite kada perete zube uštedjet ćete i do 20 litara vode dnevno. Imate li perilicu za suđe probajte ukinuti ispiranje suđa u sudoperu prije stavljanja u perilicu, birajte radije kvalitetnija sredstva za pranje koja će oprati i one tvrdokorne ostatke. Time ćete uštedjeti i do 75 litara po punjenju mašine.

2. Koristi platnenu torbu

Iako se svijest o štetnosti plastičnog otpada podigla te se on više reciklira, ipak plastike kao materijala rijetko se odričemo. Ona je jeftina, dugotrajna i praktična za korištenje, no baš zbog svojih kvaliteta ona predstavlja veliki problem za okoliš, posebice ona koju koristimo samo jednom. Upravo to se događa s plastičnim vrećicama koje jednom iskorištene, gube svoju funkciju i završavaju u smeću, a kojima treba gotovo 200 godina kako bi se razgradile.

Iako se u dućanima još uvijek prodaju plastične vrećice, planetu možemo pomoći prebacimo li se na one platnene. Osim što su jeftine, možemo ih koristiti nebrojno mnogo puta, a ako se zaprljaju, lako ih možemo oprati i ponovo koristiti.

3. Vozi električni automobil

Sve više i više ljudi okreće se ekologiji te pri kupnji novog automobila biraju električna vozila, zahvaljujući tome što čuvaju okoliš, no i nižim cijenama, izdržljivijoj bateriji i sl. Razloga za kupnju je puno; manja potrošnja po kilometru, mirna i tiha vožnja, niži troškovi održavanja te smanjenje emisije ugljičnog monoksida koji odlazi u atmosferu. Njime ćete zaštiti okoliš i produžiti vaš život na ovom planetu.

4. Smanji unos mesa

Iako to vjerojatno niste znali, hrana koju jedemo utječe na okoliš više nego mislimo. Proizvodnja hrane zahtjeva korištenje velike količine vode, zemlje te energije kojom se procesuira i pakira. Ovo se posebice odnosi na mesnu industriju jer koriste više resursa od one biljno orijentirane. Odlučimo li se konzumirati više voća, orašastih plodova i povrća u odnosu na mesne proizvode, učinit ćemo dugoročno veliku uslugu okolišu.

5. Koristi kišnicu

Smisleno korištenje kišnice, vode koja potječe od kiše ili drugih vrsta oborina, izuzetno je pametan, povoljno, ali i u skladu sa zaštitom okoliša. Korištenjem štiti okoliš, ali i kućni budžet. Kišnica je dragocjena vlaga koju nam priroda nudi, te s njom možemo navodnjavati vrt, čistiti, okrijepiti se jer je odlična alternativa vodi. Na balkonu ili u vrtu postavite posudi u koju je možete skupljati, pa za zalijevanje vrta ili balkonskog i kućnog bilja koristite isključivo kišnicu. Na vikendici na moru ili u planinama postavite sustave za skupljanje kišnice kako bi za dnevno osvježenje poslije kupanja u moru ili nakon napornog rada koristili vodu koju vam je priroda dala bez da ste je trebali dodatno iskorištavati.

6. Prilagodi temperaturu

U ljetnim mjesecima kada sunce zapeče, a mi smo daleko od mora, jedino što želimo jest zabiti se u klimatizirani prostor koji će nam pružiti željeno osvježenje. No hlađenje prostora ili grijanje u zimskim mjesecima koristi jako puno energije i resursa koji utječe na okoliš. Smanjimo li temperaturu u domu za svega jedan stupanj i ugasimo li radijatore i klima uređaje kada nismo doma, utjecat ćemo na smanjenje emisije CO2 u atmosferu svaki dan.

7. Zasadi biljku

Padne li vam na pamet zasaditi drvo u vrtu, dobro ste odlučili. Dobro je za okoliš, za zemlju i zrak, radi vam hlad i sjenu te ćete može smanjiti potrošnju klime za vrijeme visokih vrućina, a može čak i povećati vrijednost vaše nekretnine. Procjenjuje se da mlado stablo može apsorbirati CO2 brzinom od 5 kilograma po drvetu svake godine. A kad sazrije (za oko 10 godina) može apsorbirati do 21 kilograma godišnje. Drvo je sposobno riješiti se sumpornog dioksida, dušikovog oksida i sitnih čestica, čineći zrak koji dišemo svježim i zdravijim za nas.

8. Kupuj lokalno

Kupnja lokalnih proizvoda neće samo smanjiti zagađenje koje je posljedica od transporta robe koju uvozimo. Uz to ćete i podupirati poslovanje u zajednici i ekonomski rast vašeg područja.

9. Recikliraj

Danas već malo tko ne reciklira ili barem tako želimo misliti. Ako ste vi jedan od onih koji ne odvaja otpad ili odvaja samo neki, vrijeme je da počnete. Reciklirajte papir, plastiku, biootpad i staklo.

Jeste li znali da staklu koje ne reciklirate treba milijun godina da se razgradi? Zato uvijek reciklirajte staklo jer može smanjiti onečišćenje voda povezano s takvim otpadom za 50 posto i zrak za 20 posto.

Isto tako reciklirajte stari papir i novine. U usporedbi s ostalim kućanskim otpadom, odmah nakon organskog otpada, papir i karton na drugom su mjestu po zastupljenosti u Hrvatskoj i to oko 40 posto. U Americi se primjerice samo dnevno baci oko 44 milijuna novina i kada bi samo oni reciklirali jednom na tjedan bilo bi sačuvano 500.000 stabala.

Od biootpada možete raditi kompost za vaš vrt ili čak sredstva za čišćenje. Dok ne treba ni govoriti koliko je bitno reciklirati plastiku koja je odložena u prirodi ili na smetlištu ispušta toksične spojeve i u nekim slučajevima ponovno završi na našem tanjuru. (linkati na mikroplastiku)

10. Ugasi svjetlo

Probajte obratiti pozornost koliko puta u danu za sobom ostavite upaljeno svjetlo kada izađete iz wc-a, nehotice ostavite svjetlo u spavaćoj sobi gdje ste se oblačili, a sada vrijeme provodite u dnevnoj sobi ili kupaonici. Gašenjem svjetla kad napustite sobu neophodno je ako želite uštedjeti struju i smanjiti račune. Kao vlasnik kuće ili stana, gašenjem svjetla kada nisu u upotrebi, možete uštedjeti novac, smanjujući račune za struju, produžiti život žarulja i pri tome ih rjeđe kupovati. Energiju možete uštedjeti i ako noću gasite produžne kablove i iz struje iskopčate veće aparate koji nisu u upotrebi poput perilice za rublje.