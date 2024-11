Stand up komičar Ivan Šarić, vozač automobilskih rallyja Juraj Šebalj, pjevač Toma Marić, specijalist ortopedije i traumatologije Nenad Medančić, najpopularniji hrvatski vojnik Filip Šćrbak, sportski novinar Marko Vargek, poduzetnik Vinko Filipić, kirurg Mladen Duduković i najpoznatiji trener Edin Mehmedović tako su uz chefa Maria Mandarića, koji potpisuje slijedove s Michelinovom zvjezdicom u kojima su uživali, imali večer za sebe na kojoj se puno pričalo i smijalo.

U mnoštvu zajedničkih tema, našla se tu i rasprava o izgledu, brijanju i standardima muške ljepote. Što za muškarca današnjice znači voditi brigu o sebi? Imaju li i muškarci svoju beauty rutinu? Ovo su samo neka od pitanja koje je Philips Multigroom pitao desetoricu naizgled potpuno različitih muškaraca. Ćelavi, frćkavi, bradati, brkati ili depilirani – bez obzira na stil i izgled koji « furaju », ovi su se muškarci složili da ih na njihovom « muškom putu » ka dobrom izgledu uvijek prate brijači aparati Philipsa, broj 1 brenda u svijetu električnog brijanja.

Njihova je misija svakom muškarcu osigurati savršeno glatko i nježno brijanje skrojeno po njihovoj mjeri. Multigroom aparati za brijanje detektiraju svaki tip kože i prilagođavaju se za najbolje iskustvo brijanja do sada – bilo da se radi o licu ili tijelu. Vodootporni uređaji s mnoštvo vrhunskih nastavaka, ovisno o modelu, omogućavaju oblikovanje vlastitog jedinstvenog stila, od glave do pete, a upravo je to ono što svakom muškarcu treba. Baš kao i fokus na zdravlje, rodna ravnopravnost i priznanje uloge muškaraca u društvu što je i razlog postojanja Međunarodnog dana muškaraca. Osim što ovaj dan pruža priliku da se preispitaju izazovi s kojima se muškarci suočavaju te da se slavi njihov doprinos obitelji, zajednici i društvu u cjelini, svakako je idealan za organiziranje jednog opuštenog druženja u kojem nije bitno čime se baviš ili koliko godina imaš. Baš kao što je ova večer bila.

