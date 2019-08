Mel Gibson je jedan od najutjecajnijih holivudskih glumaca i redatelja, no njegov je život bio obilježen velikim skandalima koji su ga skoro koštali karijere.

Slavni Mel Gibson jedan je od najpoznatijih holivudskih glumaca i redatelja. Njegov talent osvojio je javnost još davnih dana, a ovaj veliki miljenik publike iza sebe ima vrlo uspješnu karijeru u trajanju od 40 godina.

Karijeru je započeo u Australiji, gdje je i rođen, a dalek je put morao proći do crvenih tepiha Hollywooda. Ipak, iako ga mnogi obožavaju zbog uloga u "Mad Maxu" i "Smrtonosnom oružju", Mel je dokazao kako je i odličan filmski redatelj pa danas većinu svog vremena provodi iza kamere, a ne ispred nje. Upisan u povijest kao oskarovac i redatelj "Hrabrog srca" i "Pasije".

Unatoč bogatstvu, slavi i milijunima obožavatelja, Melu nisu uvijek cvale ruže.

Kontroverze koje se vežu uz njegovo ime gotovo su ga koštale karijere, a skandali u koje je bio upleten šokirali su javnost. S obzirom na sve, definitivno se može reći kako ovaj veliki glumac nije znao mirno živjeti već je tragao za dramom u svakom aspektu svog privatnog života.

90-ih je bio miljenik žena, a pojavljivao se i u romantičnim komedijama. Bio je brižan otac i suprug, a onda se sve spektakularno raspalo. Gibsonova popularnost počela je opadati, otkazivali su mu projekte, a više nitko nije odlazio u kina ni na njegove filmove. Što se dogodilo?

Mnogi bi rekli da je glavni krivac za to što je slavni glumac odjednom bio upleten u niz skandala - kriza srednjih godina. Drugi su pak pripisivali to zloupotrebi droga i alkohola, a jedino što se definitivno zna je to da je u drugoj polovici svoje karijere Gibson na privatnom planu pomalo izgubio kompas.

Svoju prvu suprugu Robny Denise Moore upoznao je kasnih 1970-ih kada još nije bio slavni glumac. Par se vjenčao dvije godine kasnije, a Robny je Melu rodila čak sedmero djece, šestoricu sinova i jednu kćer.

U 26 godina braka Mel i Robny su slovili kao jedan od najstabilnijih parova Hollywooda, nije bilo prevara, afera ni turbulencija o kojima bi tabloidi pisali no kada su obznanili da se rastaju 2006. uslijedio je šok. U trenutku kada su predali papire za razvod, Mel se borio s teškom ovisnošću o alkoholu. Kasnije je sam glumac priznao kako je okidač svega bilo njegovo uhićenje zbog pijane vožnje u Malibuu.

Situacija se dodatno zakomplicirala 2009. kada su mediji saznali za njegovu vezu s ruskom manekenkom Oksanom Grigorievom. Za to vrijeme Gibson još nije bio službeno rastavljen, jer je proces podijele vlasništva dugo trajao. Svojoj prvoj supruzi morao je isplatiti 400 milijuna dolara. Najveći je to iznos ikada isplaćen u nekoj holivudskoj brakorazvodnoj parnici.

Iste te 2009. Oksana je Melu rodila kćer, Luciu. Iako je njihova veza bila kratkog vijeka, navodno se radilo o jako strastvenom i intenzivnom odnosu, no sve je završilo neslavno. Svoj raskid su obznanili u travnju 2010., a samo dva mjeseca kasnije zahuktao se skandal u kojem su se Oksana i Mel međusobno tužakali i optuživali za fizičko i seksualno nasilje.

Snimke Mela kako urla i vrijeđa Oksanu završile su na internetu i odjednom se karijera tog vrhunskog glumca počela rapidno urušavati. Pokrenuta je istraga kojom se željelo utvrditi je li doista odgoovoran za zlostavljanje, a zabranjeno mu je da se približava svojoj kćeri.

Nakon par mjeseci medijskog linča, Gibson je priznao kako doista je izrekao sve te gadosti Oksani, ali je napomenuo i kako su one izvučene iz konteksta.

"Morate shvatiti da se radilo o trenutku bijesa dok sam pokušavao izaći iz iznimno nesretne i nezdrave veze. To što sam rekao nije odraz mojih vrijednosti niti mog karaktera", objasnio je tada Mel.

U kolovozu 2011. dogovor s Oksanom napokon je postignut. Glumac joj je isplatio 750.000 dolara, a dobila je i vilu u Kaliforniji.

Tri godine nakon završetka te paklene sudske bitke, Mel se zaljubio u spisateljicu Rosalind Ross s kojom je 2017. dobio svoje deveto dijete, sinčića Larsa.

Danas živi mirnim životom sa svojom znatno mlađom djevojkom Rosalind. 28-godišnja scenaristica navodno je uspjela Mela izbaviti i iz pakla alkoholizma kojem je bio sklon od svojih ranih tinejdžđerskih dana.

Počeo je piti sa samo 13 godina, a nekoliko puta je bio uhićivan zbog pijane vožnje i sukobljavanja s policijom. Jednom je priznao kako za doručak popije pet piva, a onda se prebaci na viski. Najgoru fazu prošao je u svojim 30-ima kada je razmšljao o samoubojstvu zbog toga koliko je bio ovisan i slab.

Čini se da danas Mel živi mirnim životom i posvećen je svom redateljskom radu, a često ga se može vidjeti i kako obavlja obične kućanske poslove poput odlaska u nabavku po hranu sa svojom partnericom.