Glazbena diva Mariah Carey danas slavi 50. rođendan.

Pjevačica Mariah Carey poznata je po svojim vokalnim sposobnostima te je ostvarila zavidnu karijeru i zaradila nadimak dive. Ipak, tijekom posljednjih godina poznata je po brojnim skandalima, a neki će vas detalji iz njezina života iznenaditi.

Pjevačica je rođena kao Mariah Angela Carey, a ime je dobila po mjuziklu te je od rođenja povezana s glazbom. Njezina majka Patricia Hickey radila je kao profesorica pjevanja, a baka joj je R&B ikona Patti LaBelle. Kada je Mariah imala dvije godine, oponašala je pjevanje svoje majke i tako je sve počelo. Već s četiri godine bila je na prvim satovima pjevanja.

U srednjoj školi bila je poznata po markiranju s nastave, a prije nego što je postala poznata, radila je kao hostesa i konobarica. U New Yorku je studirala kozmetiku, a u pjevačke vode ušla je kao prateći vokal Brendi K. Starr. U poslu joj je krenulo nakon što su njezine demo snimke završile u rukama šefa Sony Musica, Tommyja Mottole. Potpisala je za diskografsku kuću Columbia i 1990. godine objavila prvi album, s kojim je dobila dva Grammyja.

Za istog čovjeka koji ju je otkrio i udala se 1993. godine, no brak im je potrajao pet godina. Dok je bila s njim u braku, postala je vegetarijanka. U to vrijeme povezivali su je i s pjevačem Luisom Miguelom.

Mariah je 1994. godine objavila album s božićnim pjesmama, a do danas je to ostao najprodavaniji božićni album svih vremena, na kojem je i danas već kultna pjesma "All I Want For Christmas is You".

Drugi brak i blizanke

Iz diskografske kuće Columbia otišla je 2000. godine, kada je potpisala ugovor vrijedan 100 milijuna dolara za Virgin Records. Godinu kasnije objavila je film "Glitter" i zaradila nagradu za najgoru glumicu. Ta godina bila je jako teška za pjevačicu. Bila je pod velikim stresom, zbog kojeg je završila i u bolnici s mentalnim problemima. U to su je vrijeme pak povezivali s Eminemom, koji je tvrdio da su bili skupa, dok je Mariah sve negirala.

Nakon što je na snimanju spota za pjesmu "Bye Bye" upoznala Nicka Cannona, par se vjenčao brzo nakon toga. Unatoč tome što je ona od njega starija 11 godina, pjevačica je cijelo vrijeme govorila da su godine samo broj i da ne znače ništa. Ostala je trudna brzo nakon vjenčanja, no nažalost, imala je spontani pobačaj. Tu vijest nije objavila sve do 2010. godine, kada je par objavio da čekaju blizance. Rastali su se 2014. godine.

Mariah se za australskog milijardera i vlasnika kockarnica Jamesa Packera zaručila u siječnju 2016. godine, nakon kratke romanse koja je trajala manje od godine dana. Prije dvije godine glazbena diva prodala je prsten koji je dobila od Packera, i to za 2,7 milijuna dolara. Nakon prekida započela je vezu s mladim plesačem Bryanom Tanakom, no i s njim je prekinula. Naime, on je bio ljubomoran na njezinu vezu s Nickom Cannonom jer je Mariah i dalje praznike provodila s njime i obitelji. Par se pomirio te su i danas u vezi.

Mariah je poznata po brojnim suradnjama s kolegama, svoje noge osigurala je na milijardu dolara, a skandalima i dalje puni medijske stupce. Jedan od njezinih najzanimljivijih bila je situacija kada se pravila da ne zna tko je Jennifer Lopez, koja joj je početkom novog milenija bila najveća konkurencija.