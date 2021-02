Duft Punk žario je i palio svjetskom glazbenom scenom posljednjih 28 godina, a njihova je priča počela davnih dana u jednoj pariškoj državnoj školi.

Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih dance dua svih vremena Daft Punk ostavio je obožavatelje diljem svijeta u šoku nakon što su objavili vijest da se povlače sa scena nakon gotovo 30 godina rada. Njihov zaštitni znak cijelo vrijeme su bile crne kacige ispod kojih na nastupima i u javnosti nikada nisu pokazivali lica, a mnogi zapravo i ne znaju kako zaista izgledaju.

Riječ je o Parižanima Guillaumeu Emmanuelu de Homemu-Christu poznatom i kao Guy-Manuel ili Guy-Man te Thomasu Bangalteru koji su od prijatelja u pariškoj državnoj školi početkom 90-ih godina postali vrhunski glazbenici nagrađeni sa šest Grammyja i imovinom čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 50 milijunta funti.

Iako su stekli svjetsku slavu, Guy-Man i Thomas svoje su privatne živote i živote svojih obitelji sve te godine držali podalje od javnosti i svjetla pozornice, izbjegavajući se pojaviti na bilo kojem događanju ili nastupu bez maske, odnosno kacige na glavi.

Guy-Man se čak nikada nigdje nije pojavio sa suprugom za koju se vjeruje da joj je ima Guila i da je majka njihovo dvoje djece, a on sam je tek nekoliko puta slučajno snimljen dok nije bio na pozornici. Thomas je po tom pitanju bio malo otvoreniji pa je sa svojom suprugom i francuskom glumicom Elodie Bouchez bio ipak malo više viđen. Par također ima dvoje djece i trenutačno žive u Parizu kamo su se vratili iz Kalifornije.

"Imamo normalan pariški život, jednostavniji nego što to ljudi zamišljaju", izjavila je Elodie u jednom od intervjua iz 2018. godine za magazin Elle.

Dvojac je u nekoliko navrata bio istaknuo kako imaju takav pristup jer ne vjeruju da su velike zvijezde, iako su ostvarili glazbene suradnje s nekim od najpopularnijih glazbenika današnjice poput Pharrella Williamsa i Weeknda, ali željeli su da fokus ostane samo na njihovoj glazbi.

No evo tko su zapravo muškarci čije lice nismo nikada smjeli vidjeti tijekom posljednjih 30 godina.

Thomas i Homem-Christo upoznali su se još u državnoj školi Lycée Carnot u Parizu 1987. godine. Thomas je došao iz obitelji glazbenika, njegov je otac naime poznati francuski kantautor Daniel Vangarde koji je napisao i poznati hit D.I.S.C.O. francuskog benda Ottawan. Roditelji Homema-Christa također su se bavili glazbom, ali onom za reklame.

U školi su se puno družili pa su otkrili zajedničku ljubav prema filmovima i glazbi 60-ih i 70-ih godina, a nakon što su se udružili s glazbenikom Laurentom Brancowitzom osnovali su svoj prvi indie rock trio Darlin. No na samom početku suočili su se s negativnim kritikama i komentarima struke koji su njihovu glazbu nazvali "daft punky trashom" što im je dalo ideju za novi projekt.

1992. godine njihov se interes preusmjerio u potpunosti na elektroničku glazbu i to nakon što su posjetili jedan noćni klub, a sve ostalo je zapravo povijest.

Ukupna vrijednost zarade Daft Punka prema stranici meaww.com iznosi oko 99 milijuna funti, dok se njihova pojedinačna imovina procjenjuje na otprilike 50 milijuna. Većinu bogatstva stekli su na turnejama i prodaji albuma nagrađenih Grammyjima. Posljednji nastup uživo odradili su još 2010. godine u Madison Square Gardenu, a posljednju su pjesmu objavili 2016. godine u suradnji S The Weekndom na pjesmama "Starboy" i "Feel It Coming".

Posljednji projekt na kojem je poznato da su zajendo radili bila je pjesma "Overnight" Parcelsa. Dosad su ostvarili i neke solo projekte, pa je tako Homem-Christo radio na naslovnoj skladbi petog studijskog albuma "Charstte Gainsbourg" te na pjesmi "Hurt You" u suradnji s The Weekndom i Gesaffelsteinom. Za vrijeme karantne zbog koronavirusa obradio je pjesme pod nazivom "Star of a hero" za talijanski brend MEDEA, među kojima su se našle one od Beach Boysa, neizbježnog The Weeknda, Georgea Dukea i Thundercata.

Thomas je u međuvremenu postao vlasnik glazbene kuće Roulé, ambiciozni je filmski redatelj i snimatelj, ali i glazbeni producent. Napravio je kompozicije za film "Irréversible", režirao je zvučne efekte za film "Enter the Void" i sa suprugom je režirao jedan kratki film koji je zapravo bio oglas za jedan modni brend.