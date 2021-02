Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo, poznatiji kao Daft Punk, objavili su video kojim su potvrdili da se razilaze.

Popularni pariški duo Daft Punk u ponedjeljak je šokirao brojne obožavatelje viješću da se razilaze nakon 28 godina karijere. Vijesti su objavili osmominutnim videom pod nazivom "Epilogue", a sve je potvrdila i njihova publicistica Kathryn Frazier za Pitchfork.

Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo oformili su popularni duo davne 1993. godine, a svojedobno su definirali čitav žanr glazbe. Debitantski album "Homework" iz 1997. godine učinio ih je poznatima diljem svijeta zahvaljujući singlovima "Around the world" i "Da funk". Pjesme “One More Time” i “Harder, Better, Faster, Stronger” dodatno su im osigurale poziciju u vrhu svjetskih izvođača. Prije nekoliko godina su se ponovno vinuli u vrh svjetske glazbene scene zahvaljujući pjesmi "Get Lucky" s kojom su osvojili i dvije nagrade Grammy.

Od samih početaka pa sve do danas su se u javnosti uvijek pojavljivali s kacigama na glavi, što je s vremenom postao i njihov zaštitni znak.