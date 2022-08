Willow Smith otkrila je što misli o fizičkom napadu njezina oca Willa Smitha na Chrisa Rocka na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Kćerka popularnog glumca Will Smitha, 21-godišnja Willow za Bildboard je prokomentirala incident koji se dogodio na dodjeli Oscara između njezinog oca i komičara Chrisa Rocka.

Naime, Will se tijekom svečanosti popeo na pozornicu i udario Rocka u lice nakon što se komičar našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Manje od sat vremena kasnije, Smith je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kralj Richard".

Willow je iskreno rekla što misli o tome.

"Cijelu svoju obitelj gledam kao ljude. Volim ih i prihvaćam ih u njihovoj ljudskosti. Zbog pozicije u kojoj se nalazimo naša ljudskost ponekad nije prihvaćena i prisiljeni smo djelovati na način koji nije zdrav i pošten", kazala je.

Ispričala je i kako ju to nije potreslo osobno, ali je uznemirilo njezine unutarnje zle demone.

Prisjetimo se, Will se ispričao komičaru Chrisu Rocku zbog šamara na ovogodišnjoj svečanoj dodjeli nagrada Oscar.

Učinio je to javno, u videu koji je objavio na svojem profilu na Instagramu, a otkrio je i da se Rocku već ranije javio, no i da od njega nije dobio odgovor kakvom se nadao.

"Javio sam se Chrisu i odgovorio mi je da još nije spreman razgovarati i da će mi se javiti kad bude. Zato ću ti sada reći, Chris, ispričavam ti se. Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo i tu sam kad budeš spreman razgovarati", kazao je u video, a također se ispričao i Chrisovoj majki te njegovoj cijeloj obitelji.

"U tom trenutku nisam shvatio koliko sam ljudi povrijedio, pa se želim ispričati i Chrisovoj majki", nastavio je Smith.

Naglasio je i kako ga supruga Jada nije nagovorila da ošamari Rocka i da preuzima potpunu odgovornost za svoje postupke.

"Proveo sam zadnja tri mjeseca prevrtavajući i shvaćajući složenost toga što se dogodilo u tom trenutku. Neću pokušavati to sve sada objasniti, no mogu reći svima vama da ne postoji dio mene koji misli da je to bio pravilan način ponašanja u tom trenutku. Ne postoji dio mene koji misli da je to najbolji način za suočavanje s osjećajima nepoštovanja i uvredama", poručio je glumac u videu koji je u sat vremena prikupio stotine tisuća lajkova.

