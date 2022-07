Will Smith na Instagramu je objavio video u kojem se javno ispričao Chrisu Rocku za incident na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, a poznato je i kako je komičar na to reagirao.

Glumac Will Smith konačno se ispričao komičaru Chrisu Rocku zbog šamara na ovogodišnjoj svečanoj dodjeli nagrada Oscar.

Učinio je to javno, u videu koji je objavio na svojem profilu na Instagramu, a otkrio je i da se Rocku već ranije javio, no i da od njega nije dobio odgovor kakvom se nadao.

"Javio sam se Chrisu i odgovorio mi je da još nije spreman razgovarati i da će mi se javiti kad bude. Zato ću ti sada reći, Chris, ispričavam ti se. Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo i tu sam kad budeš spreman razgovarati", kazao je u video, a također se ispričao i Chrisovoj majki te njegovoj cijeloj obitelji.

"U tom trenutku nisam shvatio koliko sam ljudi povrijedio, pa se želim ispričati i Chrisovoj majki", nastavio je Smith.

Naglasio je i kako ga supruga Jada nije nagovorila da ošamari Rocka i da preuzima potpunu odgovornost za svoje postupke.

"Proveo sam zadnja tri mjeseca prevrtavajući i shvaćajući složenost toga što se dogodilo u tom trenutku. Neću pokušavati to sve sada objasniti, no mogu reći svima vama da ne postoji dio mene koji misli da je to bio pravilan način ponašanja u tom trenutku. Ne postoji dio mene koji misli da je to najbolji način za suočavanje s osjećajima nepoštovanja i uvredama", poručio je glumac u videu koji je u sat vremena prikupio stotine tisuća lajkova.

Podsjetimo, Will se tijekom dodjele Oscara popeo na pozornicu i udario Rocka u lice nakon što se komičar našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Manje od sat vremena kasnije, Smith je osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kralj Richard".

Akademija filmske umjetnosti i znanosti, koja broji 9.900 članova, odmah nakon dodjele osudila je postupke Willa Smitha, a zabranjen mu je i dolazak na dodjelu nagrada Oscar narednih 10 godina.

Vesna Dragojević svom Oliveru posvetila je objavu na koju je teško ne zaplakati: ''Ako se ikad sretnemo, platit ćeš mi za ovo'' +26

Šuput se pohvalila boravkom na novoj lokaciji, a zbog raskopčanog sakoa svi su se zapitali isto +27