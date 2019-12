January Jones 2011. godine rodila je sina Xandera, a u to vrijeme postojalo je 5 glavnih sumnjivaca kada je u pitanju otac mališana.

45-godišnja glumica January Jones svjetsku slavu postigla je u seriji "Momci s Madisona".

Plavuša porculanskog tena i prodornih plavih očiju danas je san mnogih muškaraca, no u mlađim danima više je ličila na dječaka, nego na djevojčicu.

Podijelivši nedavno fotografije iz djetinjstva na društvenim mrežama, sama se našalila na račun svog nekadašnjeg izgleda, a kao plavokosu djevojčicu neobične frizure i u šarenoj odjeći osamdesetih rijetko tko bi ju povezao s divom koja je svojim senzacionalnim izgledom zapalila TV ekrane diljem svijeta.

I dok nema problema s tim da s obožavateljima dijeli fotografije iz djetinjstva, plavokosa ljepotica ima itekakvih problema kad joj mediji zadiru u intimu koju vrlo brižno čuva, posebno od 2011. godine kada je rodila sina Xandera, a do dan danas nije otkrila tko je otac njezinog djeteta.

"Znala sam da ću sina odgajati sama i u to sam ušla potpuno svjesna. Mentalno sam se pripremila na to i bila sam jako uzbuđena", otkrila je jednom prilikom glumica koja je time izazvala veliki interes javnosti i medija koji i dan danas nagađaju tko je misteriozni otac malenog dječaka.

Spominjao se tu suprug bivšeg top-modela Claudije Schiffer, Matthew Vaughn, redatelj njezinog filma "X-Men: First Class", no on je oštro demantirao napise, iako je bilo priča kako su tijekom snimanja bili vrlo bliski. Također, dotični je preskočio premijeru filma, iako je ranije toga dana odrađivao razne intervjue, čime je dodatno podignuo prašinu.

Ipak, nagađalo se i kako je otac djeteta glumac Michael Fassbender s kojim je January glumila u spomenutom filmu, no u to se vrijeme on povezivao s drugom kolegicom sa seta, Zoe Kravitz. Ipak, mnogi su bili uvjereni kako je njihova veza izmišljena kako bi se skrenula pozornost s trudnoće plavokose January. 2014. godine Michael se počeo viđati sa sadašnjom suprugom, glumicom Alicijom Vikander.

Spominjao se tu i glumac Jason Sudeikis s kojim se u to vrijeme povezivalo glumicu i to neposredno prije nego je on počeo hodati sa sadašnjom suprugom Oliviom Wilde. "Rekao bih nešto na temu njezine trudnoće, ali bolje ne", rekao je tada nespretno Jason u jednom intervjuu, no kasnije se izjasnio kako on nije otac.

Četvrti sumnjivac bio je kuhar Bobby Flay kojeg je January nazvala nakon prometne nesreće u kojoj se automobilom zabila u nekoliko parkiranih. Javnosti je to bilo vrlo čudno, posebno zato što je Bobby oženjen glumicom Stephanie March te s Jones nije viđen niti jednom prije. Njegova glasnogovornica tada je izjavila kako se duo susreo samo jednom prije toga na jednoj košarkaškoj utakmici nakon koje mu je Jones dala broj iz poslovnih razloga, no i dalje nitko nije objasnio kako je njega nazvala prvog nakon nesreće, a on i došao na mjesto iste.

Peti sumnjivac bio je oženjeni glumac Xander Berkeley s kojim je January snimala film "Seeking Justice", a sumnjiva je bila i činjenica kako se maleni zove upravo tako - Xander.

Unatoč nagađanjima, glumica samo mudro šuti i tako već godinama, pa se ne zna hoće li ova holivudska tajna ikada i biti otkrivena...