Michael Sheen već ima kćer s glumicom Kate Beckinsale, a bebu očekuje s kolegicom Annom Lundberg.

Britanskom glumcu ovo će biti drugo dijete.

50-godišnji glumac Michael Sheen na Twitteru je potvrdio sretne vijesti kako očekuje svoje drugo dijete s 25-godišnjom djevojkom, švedskom glumicom Annom Lundberg.

"Jako sam sretan što s vama mogu podijeliti vijest da s partnericom Annom očekujem našeg malog anđela", napisao je glumac, a zanimljivo, veza s Annom postala je službena tek prije tjedan dana.

Ipak, o paru se šuška već dva mjeseca, no nitko ne zna sa sigurnošću kada su se počeli viđati. Zbog svega toga, glumac je itekako šokirao obožavatelje objavom sretnih vijesti. Iz propale veze s glumicom Kate Beckinsale, Michael već ima 20-godišnju kćer Lily.

"Biti roditelj najveći je izazov u životu, jer to je ono zbog čega smo tu. To je ono što nas čini ljudima", otkrio je Michael u intervjuu iz 2010. godine. Podsjetimo, Kate i on u vezi su bili od 1995. do 2003. godine. Par se upoznao na setu, a ubrzo su uselili zajedno.

Lily je rođena 1999. godine u Londonu, a par je nakon prekida ostao u vrlo bliskim odnosima.

"On je nevjerojatno drag i bliska obitelj. On je netko koga znam otkad sam imala 21 godinu. Jako ga volim", otkrila je u Kate u jednom intervjuu iz 2016. godine kada se rastajala od supruga Lena Wisemana koji je prvi predao papire za razvod. Nakon njega, glumica je počela okorjelo tulumariti te često mijenjati uglavnom duplo mlađe dečke, a na crvenim tepisima počela je dolaziti u vrlo golišavim kreacijama, što ranije nije bio slučaj.

A u njegovom su se zagrljaju našle i brojne druge ljepotice, kao npr. glumica Rachel McAdams, komičarka Sarah Silverman, balerina Lorraine Stewart te glumica Aisling Bea.

No, sve se promijenilo kada je u njegov život stigla Anna, iako nitko ne zna kada se to točno dogodilo.