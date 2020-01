Pink i Nicole Kidman donirale su višemilijunske iznose za pomoć Australiji kojom haraju požari.

Požari u Australiji ostavljaju strašne posljedice po tamošnje stanovništvo i njihovu imovinu, životinje i prirodu, a svijet se ujedinjuje kako bi im osigurao pomoć u najtežim trenucima, u kojima je živote izgubilo više od 20 ljudi te milijuni i milijuni životinja.

Brojne slavne osobe su se aktivirale i putem društvenim mreža pozivaju sve da pomognu, a neki su odlučili donirati vlastiti novac kako bi im pomogli. Među njima je pjevačica Pink koja lokalnim australskim vatrogasima poklonila iznos u vrijednosti od pola milijuna američkih dolara.

"Shrvana sam u potpunosti gledajući što se događa u Australiji dok traju strašni požari. Doniram iznos od 500 milijuna dolara za lokalne vatrogasce koji vode teške borbe na prvim linijama", napisala je Pink na Twitteru.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp