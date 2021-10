Sarah Jessica Parker snimljena je na setu serije "Seks i grad" i to u istim sandala koje je nosila na setu prije 13 godina.

Obožavatelji serije "Seks i grad" s velikim nestrpljenjem iščekuju novu sezonu svoje omiljene serije, a u međuvremenu se vesele i svakoj novoj fotografiji objavljenoj s njezinog seta.

Tako je bilo i s posljednjim fotografijama glavne glumice Sarah Jessice Parker, a zagriženim fanovima serije jedan detalj na njoj nikako nije mogao promaknuti. Riječ je o dizajnerskim sandalama Christian Dior zmijskog uzorka, koje je 56-godišnja glumica nosila i prije 13 godina i to u prvom filmu "Seks i grad".

Sandale su bile dio Sarahine garderobe, a njezin lik Carrie Bradshaw presvukao se navodno 81 put. Model se ubrzo rasprodao i danas se njihov original više nigdje ne može naći, osim u trgovinama s rabljenom odjećom.

Sarah je za potrebe snimanja novih scena kultne sandale uparila s opuštenom košuljom-haljinom cvjetnog uzorka do ispod koljena.

Novo poglavlje "Seksa i grada" pod nazivom "And Just Like That" pratit će glavne likove Carrie, Mirandui Charolotte i njihove nove avanture. Datum izlaska još nije službeno potvrđen, ali s prikazivanjem bi trebala početi još ove godine.