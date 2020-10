Robin Wright snimljena u šetnji ulicama Los Angelesa sa svojim ljubimcem, a mnogi su primijetili njezinu sjajnu formu.

Holivudska glumica Robin Wright snimljena je u ležernoj kombinaciji dok je šetala sa svojim ljubimcem ulicama Los Angelesa i uživala na svježem zraku.

54-godišnja glumica i zvijezda serije "Kuća od karata" pritom je pokazala zavidnu liniju kojoj nije mogao odoljeti ni njezin 18 godina mlađi suprug Clémente Giraudet s kojim je u kolovozu ove godine proslavila drugu godišnjicu braka. Na licu nije imala šminke, a njezina jednostavnost je ono zbog čega ju obožavatelje još više vole.

Robin i Clemente u vezi su od 2017. godine, a veza s 36-godišnjem menadžerom koji radi za modnu kuću Yves Saint Laurent priskrbila joj je nadimak žene pume iliti žene koje vole izlaziti s puno mlađim muškarcima. Robin je to treći brak, a tajna ceremonija vjenčanja održana je u francuskom selu La Roche-sur-le-Buisu.

Prije njega bila je u braku s kolegom Seanom Pennom i to od 1996. do 2010. godine, s kojim je ima 29-godišnju kćer Dylan i 27-godišnjeg sina Hoppera, dok je s pokojnim glumcem Daneom Witherspoonom bila u braku od 1986. do 1988. godine.