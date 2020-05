Rihanna je rođena na Barbadosu, a glazbena ljepotica karijeru je započela još kao tinejdžerica. Danas je jedna od najbogatijih na svijetu.

Robyn Rihanna Fenty još je kao tinejdžerica osvojila svijet hitom "Pon de replay", a danas živi u vili pored Paula McCartneyja u Londonu te je "teška" 468 milijuna funti. Osim s glazbom, Rihanna je svijet osvojila svojim beauty proizvodima te vodi uspješnu modnu tvrtku Fenty Maison.

Pjevačica ističe kako sav uspjeh pripisuje radnoj etici te ustrajnosti, no kako je zapravo postigla takav uspjeh?

Još kao djevojčica Rihanna je prodavala odjeću na Barbadosu, a kada je imala 15 godina otkrio ju je glazbeni producent s kojim je otputovala u New York na audiciju za Jay Z-ja u diskografskoj kući Def Jam. Odmah su je potpisali, počela je snimati pjesme, a globalni je uspjeh postigla singlom "Umbrella" iz 2007. godine.

Pjevač Coldplayja je u samom početku njezine karijere rekao da je Rihanna "Frank Sinatra nove generacije", a pjevačica iza sebe ima preko 250 milijuna prodanih albuma, osvojila je devet nagrada Grammy te je na streaming servisima jedna od najemitiranijih izvođačica. Samo od prodaje albuma zaradila je 18 milijuna funti.

Najprodavanija njezina turneja je "Diamonds" iz 2013. godine s kojom je zaradila više od 114 milijuna funti. "Nisam nikada mislila da ću ovoliko zarađivati, a brojka me neće zaustaviti da radim dalje. Novac nije ono što me pokreće, no sretna sam što mogu pomoći ljudima kojima zaista treba", rekla je popularna pjevačica u jednom intervjuu. Brojni dizajneri obožavaju raditi s Rihannom, a kažu kako je uzor mnogim djevojkama diljem svijeta, što vide po tome da se svi komadi odjeće koje ona nosi odmah rasprodaju. Bila je zaštitno lice Diora 2015. godine, surađivala je s brendom Puma nakon toga, a vlastiti brend lansirala je prije tri godine.

Samo od kozmetičkih proizvoda zaradila je oko 350 milijuna funti, a modni dodaci i linija donjeg rublja iz dana u dan samo rastu novčano. Fenty Beauty je dio velike svjetske tvrtke LVMH, čiji je jedan od najcjenjenijih partnera. U svemu su joj pomogle i njezine društvene mreže koje prate milijuni ljudi diljem svijeta, a sve što objavi postane instantan hit.

Vlasnica je brojnih nekretnina diljem svijeta, od Londona, Los Angelesa do Barbadosa i Pariza, a posljednje tri godine najviše joj paše London. Ondsje se preselila dok je bila u vezi s milijarderom Hassanom Jameelom. Slavna pjevačica posljednjih je mjeseci navodno u zagrljaju A$AP Rockyja, s kojim je dugo godina prijateljica. Nedano je izjavila kako bi htjela imati troje ili četvero djece, a u cijeloj ovoj priči nije odustala ni od novog albuma. I dalje stvara glazbu, a trenutačno radi na devetom studijskom albumu.