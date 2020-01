Rihanna je nedavno prekinula višegodišnju vezu s arapskim milijarderom Hassanom Jameelom, a utjehu je navodno po tko zna koji put pronašla u reperu AAP Rockyju.

Rihanna i milijarder Hassan Jameel nedavno su prekinuli tri godine dugu vezu koju su brižno skrivali od očiju znatiželjne javnosti.

Podsjetimo, par je prvi put zajedno viđen 2017. godine, iako su već prije toga bili skupa. Često su putovali po Europi, a te 2017. viđeni su na Ibizi. Tada su uhvaćeni kako se grle, ljube i pijuckaju šampanjac uz bazen luksuzne vile koju su unajmili.

Kad su je u lipnju 2019. pitali za jedan intervju je li zaljubljena, spremno je odgovorila da jest. No kad su je pitali za vjenčanje, nije dala konkretan odgovor.

"Samo Bog zna kad ću se vjenčati. Mi planiramo, a Bog se smije. Je li tako? Ne razmišljam još o tome, ali radujem se svim šuškanjima o trudnoći koja će se nakon ovog intervjua pojaviti u medijima", našalila se tom prilikom. Zbog njega je navodno Rihanna prekinula prijateljstvo s top-modelom Naomi Campbell, koja se također viđala s njim.

Razlozi prekida nisu poznati, no počelo se šuškati kako je Rihanna već pohrlila u zagrljaj repera A$AP Rockyja, s kojim su je povezivali već nekoliko puta tijekom posljednjih godina. Duo je nedavno bio vrlo prisan na jednom gala događanju, a bilo je to nekoliko dana nakon vijesti o prekidu s Jameelom.

Kako piše britanski The Sun, par je podijelio apartman u jednom hotelu u New Yorku tu večer, no radi se o neobaveznom druženju te navodno pjevačica zna da tu nema budućnosti. "Uživaju kad su zajedno, i to je to. Rihanna je ponovno solo i samo se želi zabavljati", otkrio je nepoznati izvor.

Prve glasine o tome da među njima postoji nešto više od prijateljstva javile su se 2013. godine, no reper je tada komentirao da je Rihanna seksi, no da na nju ne gleda tim očima.

Barbadoška ljepotica prethodno je ljubovala i s reperima Drakeom, Chrisom Brownom i Travisom Scottom.