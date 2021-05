Neprolazak Hrvatske u finale Eurosonga izazvao je bijesne reakcije na društvenim mrežama jer mnogi smatraju da je Albina Grčić ostvarila odličan nastup.

Iako se očekivalo da će se Albina Grčić s pjesmom "Tick-Tock" plasirati u finale Eurosonga, to se ipak nije dogodilo što je izazvalo lavinu bijesnih reakcija njezinih navijača.

Društvene mreže preplavili su komentari na račun ispadanja Hrvatske s natjecanja, a u nastavku smo izdvojili neke od njih.

Croatia is trending in the US - that’s how badly #Eurovision screwed up robbing Albina of a place in the grand finals. pic.twitter.com/8dW9XMznPu — Leith Skilling #BlackLivesMatter (@LeithSkilling) May 18, 2021

so croatia can be the 4th most viewed performance of the night but didn't go through??? so fucking robbed it hurts #Eurovision pic.twitter.com/R7Q1ZCGMU5 — ‎dodie 🇭🇷|🇮🇹🇫🇷🇺🇦🇨🇭 (@1980SNEIL) May 18, 2021

La Croazia posto più rubato nella storia di tutto Eurovision.#Eurovision #ESCita — Sailor Stupider (@DukeOfSuffolk) May 18, 2021

"Ovo je najveća pljačka u povijesti Eurosonga", "Hrvatska je četvrti najgledaniji nastup večeri ali nije prošla dalje? Tako su opljačkani da boli", ""Hrvatska je zaslužila više", "Hrvatska je u trendu u SAD-u, toliko je Eurosong zeznuo i pokrao Albinu", dio je brojnih reakcija na Twitteru.

Bijesni komentari zbog Albinina neprolaska zaredali su se i na službenom profilu Eurosonga.

Can we have Croatia instead of Norway in final please? 🥰 — tommy ⚡️ (@duaringo) May 18, 2021

croatia was robbed tf is wrong w y'all pic.twitter.com/R7Q1ZCGMU5 — ‎dodie 🇭🇷|🇮🇹🇫🇷🇺🇦🇨🇭 (@1980SNEIL) May 18, 2021

"Hrvatska je opljačkana", "Hrvatska je zaslužila prolazak", "Tražimo pravdu za Hrvatsku", "Možete li umjesto Norveške u finale poslati Hrvatsku?", "Najveći šok je što se Hrvatska nije plasirala", "Zamijenite Izrael s Hrvatskom, molim vas", samo su neki od komentara ispod njihove objave prvih deset finalista.

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u finale su se plasirale Norveška, Izrael i Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Cipar, Švedska, Belgija i Ukrajina.