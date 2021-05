Albinu su na Twitteru mnogi uvrstili u svoje favorite te joj predvidjeli prolazak u finale.

Nastup Albine Grčić u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga izazvao je ovacije i golemi pljesak publike u rotterdamskoj Ahoy areni, ali i gledatelja diljem Europe i svijeta.

Osim što je svoju pjesmu "Tick-Tock" otpjevala bez greške, uspješno je izvela i zahtjevnu koreografiju, a istaknula se i stajlingom te je s razlogom dospjela među top trendove na Twitteru.

Reakcije na njezin nastup pristižu sa svih strana, a većina ih je pozitivna i mnogi su je uvrstili u svoje favorite te joj predvidjeli prolazak u finale natjecanja koje će se održati u subotu 22. svibnja.

IF CROATIA IS NOT IN THE FINAL AFTER THAT PERFORMANCE IM GONNA RIOT #Eurovision pic.twitter.com/EZIXPRYmEd — Boo Sensei (@EnchantressEva) May 18, 2021

So far, the most relatable lyrics at #Eurovision regarding the pandemic come from Croatia. pic.twitter.com/spIuBYDYCA — Common Eurofan Girl (@CommonESCGirl) May 18, 2021

"Albina je dala sve od sebe", "Hrvati mogu biti ponosni", "Pobunit ćemo se ako Hrvatska ne prođe u finale", "Sto bodova za Hrvatsku", samo su neki od komentara na Albinu i njezin "Tick-Tock" na društvenoj mreži, a pogledajte i kakve je još reakcije izazvala svojim nastupom.