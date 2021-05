Pogledajte nastup Albine Grčić koja je Hrvatsku predstavila u prvom polufinalu Eurosonga s pjesmom "Tick-Tock".

Albina Grčić nastupila je na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga gdje će pokušati izboriti prolazak u finale protiv predstavnika još 15 zemalja.

Hrvatsku je predstavila s pjesmom "Tick-Tock" kojoj su kladionice uoči natjecanja predviđale veliki uspjeh, a nastupila je pod rednim brojem 10.

Albina je nosila izazovni kostim dizajnera Juraja Zigmana s korzetom posutim blještavim kristalima koji je uoči natjecanja izazvao podijeljena mišljenja javnosti.

"Značajan upgrade od kostima s Dore, što mislim da je sasvim u redu. Ja prva stojim iza tog kostima, ništa se to nije radilo bez mog pitanja. Mislim da se kostim savršeno ljubi s pjesmom i uz cijelu energiju na pozornici", prokomentirala je pjevačica svoj stajling za Dnevnik Nove TV.

Pratili su je plesači s kojima je Albina uspješno izvela i zahtjevnu koreografiju, a plesači su je u jednom trenutku podigli u zrak pa je njezin nastup bio pravi spektakl.

This sure Tick-Tocks all the #Eurovision boxes for us 😉 #CRO 🇭🇷 pic.twitter.com/JdEFAds3vM