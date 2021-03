Kuća u kojoj se dogodio niz neobjašnjivih događaja pa i smrt glumice Brittany Murphy i njezina supruga konačno je prodana nakon dugog niza godina.

Kuća u Los Angelesu u kojoj je preminula glumica Brittany Murphy kao i njezin suprug Simon Monjack, prodana je po cijeni od 12,2 milijuna dolara prenosi američki The New York Post, čime je konačno završena njezina jeziva saga.

Luksuzno zdanje prodano je još 29. prosinca prošle godine, međutim prodaja se odvila u tajnosti. Jeziva povijest ove kuće smještene na vrhu Sunset Stripa seže u 2008. godinu kada ju je Britney Spears prodala Brittany, koja je u njoj godinu dana nakon toga provela posljednje sate svog života.

Naime, 20. prosinca 2009. hitne službe Los Angelesa odgovorile su na poziv za pomoć iz kuće gdje se tada 32-godišnja Brittany navodno srušila u kupaonici. Prevezena je u bolnicu Cedars-Sinai u kojoj je preminula dva sata kasnije od posljedica srčanog zastoja. Samo nekoliko mjeseci nakon te tragedije, u njihovu domu preminuo je i Brittanyin suprug Simon u dobi od 40 godina.

Hitne službe taj je put bila pozvala glumičina majka koja je Simona pronašla bez svijesti u spavaćoj sobi, a bolničari su ga na mjestu pronalaska proglasili mrtvim. Izvještaj mrtvozornika potvrdio je da je Simon preminuo od akutne upale pluća i teške anemije, inače sličnih uzroka koji se pripisiju i Brittanynoj smrti.

Vlasti su planirale provesti istragu i temeljitu inspekciju kuće kako bi se utvrdilo je li možda toksična plijesan mogla pridonijeti njihovoj smrti, međutim ta je teorija kasnije odbačena. Okolnosti njihove smrti u luksuznom domu i dalje su velika enigma, a uskoro bi trebao izaći i dokumentarni film o toj temi.

Nakon tragičnih događaja, 2013. godine započela je rekonstrukcija i preuređenje prostranog zdanja koje je potrajalo tri godine. 2017. godine konačno je bila prodana novom vlasniku, prije nego što je ponovno stavljena na tržište prije tri mjeseca s gubitom od 2 milijuna dolara.

O njezinoj jezivoj povijesti svjedočila je i bivša šminkerica Britney Spears imena Julianne Kaye, kojoj je pjevačica ispričala svoje sablasno iskustvo koje je tamo doživjela.

"Britney je imala tu kuću iz koje me jednom nazvala i rekla da je kod nje prijatelj koji se bavi reikijem i koji joj je trebao pomoći da se oporavi nakon ludog vikenda. Britney se klela da je pred njom otvorio neku vrstu portala za duhove i da su kroz njega ušli zli duhovi. Pokušali su ju gurnuti niz stepenice ili tako nešto. Nakon toga je otišla u hotel Casa Del Mar i nikada se više nije vratila u kuću. Rekla mi je da zna da ću misliti da sam luda, ali da nije. Da zna što je vidjela i što je osjećala", ispričala je Kaye u dokumentarcu “We Need To Talk About Britney”.

No čini se da su novi vlasnici, čiji identite zasad nije otkriven, odlučili zanemariti sve te priče i mračnu povijest kuće u kojoj se nalazi pet spavaćih soba i devet kupaonica, dizalo, kućno kino, sobu za masažu, vinski podrum, bazen, spa centar i prostor za roštiljanje te bezbrižno uživati u svom tom raskošu.