Brittany Murphy bit će tema dokumentarne serije koja je u pripremi, a govorit će o životu, karijeri i okolnostima smrti pokojne glumice na jedan novi način.

Televizijska mreža HBO Max radi na dokumentarnoj seriji o tragičnoj smrti glumice Brittany Murphy koje ni dan danas nije razjašnjeno.

Kako piše Deadline, serija će se sastojati od dva dijela i dat će dubinski, intimni uvid u Brittanyin život i karijeru te misteriozne okolnosti njezine smrti koja se dogodila 20. prosinca 2009. Radnja će nadići sve teorije zavjere i naslove koji su zaintrigirali javnost te će biti intervjua najbližih ljudi pokojne glumice i arhivske snimke koje dosad nisu viđene.

Redateljska pozicija bi trebala pripasti nominiranoj za Emmyja Cynthiji Hill koja je najpoznatija po dokumentarnoj drami "Private Violence" i televizijskom showu "A Chef's Life".

"Naš dokumentarac o Brittany Murphy presijeca tabloidne napise s nijansiranim prikazom senzacionalne priče. Riječ je o utemeljenom prikazu životnih borbi Brittany Murphy i njezinoj iznenadnoj smrti i s tim dokumentarcem dolazi velika odgovornost stoga smo okupili maestralni kreativni tim koji će proizvesti obazrivo istraživanje tragedije koja je dugo bila povod za nagađanja", rekla je Jennifer O'Connell s HBO Max-a.

Inače, Murphy je preminula u 33. godini života nekoliko dana prije Božića, a više od 11 godina se ne zna prava istina tragedije. Glumica, koja je bila poznata po romantičnim komedijama, prema pisanju američkih medija onesvijestila se na podu kupaonice 20. prosinca 2009. u svom domu u Los Angelesu. Njezina majka Sharon Murphy 2011. je za Hollywood Reporter otkrila detalje smrti koja je šokirala javnost.

Sharon je ispričala da se Brittany 10 dana prije nego što je preminula žalila na jake bolove u trbuhu i imala je simptome slične gripi. Rekla je i da ju je na dan smrti zatekla u tri ujutro na terasi kako se bori za dah i pritom su joj usne poplavile.

"Ležala je na terasi i borila se za dah. Rekla sam joj: 'Dušo, ustani', a ona mi je odgovorila: 'Mama, ne mogu disati. Pomozi mi. Pomozi mi'", ispričala je Sharon. Brittany se još jednom požalila na bolove u trbuhu oko pola osam ujutro, a zatim je ušla u kupaonicu. Majka ju je pola sata kasnije našla onesviještenu na podu.

Stigla je hitna pomoć i prevezla je glumicu iz njezina doma u četvrti Hollywood Hills u bolnicu, no nažalost nije joj bilo pomoći i preminula je od zatajenja srca.

Nakon obdukcije objavljeno je kako se Brittanyina smrt čini prirodnom. Sljedećeg su dana iz mrtvozorničkog ureda rekli kako je preminula zbog kombinacije akutne upale pluća, nedostatka željeza i prevelike doze lijekova koje je koristila za psihičke probleme.

Kasnije se pojavila informacija da je umrla zbog bakterije Staphylococcus aureus, koju je pokupila šest tjedana prije smrti na svom putovanju u Portoriku. Mrtvozornik je tvrdio da se njezino zdravstveno stanje moglo izliječiti da je na vrijeme potražila liječničku pomoć.

Samo pet mjeseci kasnije preminuo je i glumičin muž, scenarist Simon Monjack, u 40. godini života. Pronašla ga je Brittanyina majka Sharon Murphy, a autopsija je potvrdila kako je riječ o upali pluća i anemiji, baš kao i kod njegove supruge. Navodno je i Simon kombinirao razne lijekove koji su bili kobni.

No u jednom izvješću o smrti supružnika pisalo je kako je mogući uzrok otrovna plijesan. Mrtvozornički ured u Los Angelesu to nije htio uvrstiti kao jedan od kobnih čimbenika. Majka pokojne Brittany tužila je građevinsku tvrtku koja je tragičnom preminulom paru izgradila kuću i primila odštetu od 600.000 dolara.

Ipak, tu nije kraj nagađanjima o njihovoj smrti. Glumičin polubrat Tony Bertolotti rekao je da su ona i muž ubijeni. "Kada pogledate na sve to, imate jednu mladu damu koja je prilično zdrava i kod kuće je sa suprugom i majkom, i odjednom umre. Koliko je to apsurdno? Samo se u Hollywoodu to može smatrati još jednim običnim danom", ispričao je.

Istaknuo je da je čudno što ni Sharon ni Simon nisu odveli Brittany u bolnicu udaljenu tek šest kilometara od njihove kuće. "Godinama susprežem svoj bijes i razmišljam tko ju je ubio. Nije umrla prirodnom smrću", rekao je Tony.

Brittanyin otac Angelo Bertolotti do svoje je smrti početkom 2019. pokušavao saznati što se dogodilo. Vjerovao je da ju je Simon upetljao u nešto, a i Tony smatra da je on kriv zbog raznih sumnjivih poslova i dugova koji su bili golemi.

"Nije se drogirala, probala je drogu kao i većina ljudi. No bila je konzervativna kada je riječ o tome, bila je bistra djevojka", istaknuo je njezin polubrat.

Američki mediji tvrdili su da je Brittany ubila njezina majka, koja je imala aferu sa Simonom. Njemu je navodno istjecala i viza prije nego što je umro.