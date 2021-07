Princeza Diana vjerovala je kako je se princ Charles želi riješiti zbog Tiggy Legge-Bourke koja je radila kao dadilja njihovih sinova Williama i Harryja.

Prema najnovijim izvještajima koje su objavili britanski mediji, tamošnja je policija 2005. godine ispitala princa Charlesa zbog smrti njegove bivše supruge, princeze Diane, kada je morao ispričati i sve o svojoj navodnoj aferi s Tiggy Legge-Bourke.

Bivši šef Scotland Yarda John Stevens je za Daily Mail ispričao kako je razgovorao s Charlesom o bilješci iz Dianina dnevnika iz 1995. godine.

"Moj suprug planira automobilsku nesreću u kojoj ću stradati, kako će mi otkazati kočnice i kako ću zadobiti ozbiljnu povredu glave i to da bi se on mogao vjenčati s dadiljom Tiggy koja čuva Williama i Harryja", napisala je Diana i dodala da je Camilla, s kojom je Charles danas u braku, samo mamac.

Tiggy, danas udanu Pettifer, zaposlio je sam princ Charles 1993. godine, nedugo nakon što su se on i Diana razdvojili. Ona je Williama i Harryja pratila na obiteljskim odmorima i stvorila vrlo blisku vezu i obojica su 1999. godine bili gosti na njezinom vjenčanju. Ona je pak 2018. godine bila na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle, a bila je i kuma njihova sina Archieja.

Tiggy se u središtu interesa javnosti našla nakon što se otkrilo kako je Diana bila uvjerena da ima aferu s Charlesom. On je ispitan 2003. godine u palači St. James kao svjedok istrage nakon što je Dianina bilješka bila i javno objavljena.

"Na kraju je pokazao nevjerojatnu volju za suradnjom jer nije imao što skrivati", izjavio je Stevens za Daily Mail.

Dianu je aferu navodno uvjerio BBC-jev novinar Martin Bashir koji joj je to sam natuknuo, zbog čega je privatni tajnik palače Sir Robert Fellowes dao pokrenuti i istragu. No nakon nekoliko mjeseci Scotland Yard je potvrdio da se Bashir neće suočiti s kaznenom prijavom zbog optužbi za lažiranje, ali Stevens je otvoreno iskazao žaljenje što on i njegovi kolege nisu prije razgovarali s Bashirom.

"Da je tada postojala sumnja da je Bashir princezi Diani iznio lažne podatke i dokumente, što je kazneno djelo, mi bismo to istražili. Stvarno bismo to učinili, ali sve je to tek nedavno izašlo u javnost, što je žalosno", izjavio je Stevens.