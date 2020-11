Astrologinja Penny Thornton, kojoj je princeza Diana odlazila od 1986. godine, otkrila je što joj je ispričala u dokumentarcu "The Diana Interview: Revenge Of A Princess".

O odnosu princa Charlesa i princeze Diane tijekom godina se svašta pisalo i snimljeni su razni dokumentarci, no uvijek postoje detalji koji su bili nepoznati javnosti.

Naime, televizijski kanal pripremio je dokumentarac "The Diana Interview: Revenge Of A Princess" na 25. godišnjicu njezina intervjua u kojem je progovorila o tome kako se njihov odnos iz bajke pretvorio u gorki razvod. U filmu astrologinja Penny Thornton otkriva da je Charles rekao Diani večer prije vjenčanja da ju ne voli kako ju ne bi zavarao pri udaji za njega 1981. godine.

Penny je to saznala od princeze jer je ona dolazila k njoj na konzultacije od 1986. i otkrila joj je i da ju je Charlesovo priznanje shrvalo. "Mislim da on nije htio ući u brak s lažnim obećanjima. Htio je sve razotkriti i to je uništilo Dianu. U tom trenutku ona se više nije htjela udati za njega i razmišljala je da se ne pojavi na vjenčanju", ispričala je astrologinja.

U dokumentarcu se pojavljuje i zdravstveni radnik James Colthurst, koji je bio blizak Dianin prijatelj dok je radila kao dadilja u Londonu prije udaje za princa Charlesa. "Sjećam se da je postajala sve bjesnija sa svime što se događa i da su svi koji su organizirali njihovo vjenčanje podupirali vezu između Camille i Charlesa", rekao je James.

"Imala je trenutke ekstremnog bijesa i htjela je istući madrac teniskim reketom i slično", dodao je. O princezi govori i novinarka Jennie Bond, koja je ispričala da joj je Diana rekla da se boji kako će ju spriječiti da govori o bilo kojem dijelu njihova razvoda.