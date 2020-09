Bill Murray danas slavi 70. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njegove dugogodišnje karijere.

Simpatični američki glumac Bill Murray već desetljećima oduševljava publiku svojim ulogama, a slavni komičar danas slavi 70. rođendan. Murray je poznat po ulogama mrzovoljnih muškaraca i sarkastičnih junaka, a dobitnik je brojnih nagrada za uloge koje su godinama gledatelje obarale s nogu.

Popularni glumac odrastao je u gradiću kraj Chicaga u obitelji s čak devetero djece. Trojica njegove braće, John, Joel i Brian Murray su također glumci, a njegova sestra Nancy se zaredila te je postala časna sestra. Još kao mladić je uz pomoć svog starijeg brata Briana počeo nastupati na lokalnim stand-up showovima, nakon čega se preselio u New York gdje je započela njegova filmska karijera. Prvu glavnu ulogu dobio je 1979. godine, nakon čega su uslijedili brojni filmski uspjesi.

Njegova karijera isprva je bila obilježena komedijama da bi se na prelasku u novi milenij Murray prebacio na snimanje ozbiljnijih filmova i ljudskih drama. Za ulogu u filmu "Izgubljeni u prijevodu" dobio je nagradu BAFTA i Zlatni globus, a bio je nominiran i za Oscara.

Posljednjih godina najviše radi s redateljem Wesom Andersonom, u čijim se filmovima redovito pojavljuje.

Težak je za raditi, a od ljubavi je odustao

I dok ga publika hvali i obožava, brojne njegove kolege javno su pričale o tome da ima težak karakter te da je teško s njime raditi. Navodno ima nagle promjene raspoloženja, koje su ga na filmskim setovima često dovodile u probleme. S nekim se kolegama gadno posvađao, a on tvrdi kako su uglavnom krivi ljudi koji ga za to optužuju. Murrayja su i glumice optuživale za prijetnje fizičkim nasiljem, pa je tako Laura Ziskin nakon jedne svađe s njime izjavila kako joj je prijetio da će ju baciti preko cijelog parkirališta ako ne zašuti. Uzvratila mu je na prijetnju bacivši mu pepeljaru u glavu.

Osim što je imao mnogo prohtjeva na setu, Murray se kolegama zamjerio i time što ih im je znao napomenuti da su znatno lošiji glumci od njega. Ljepotici Lucy Liu tako je rekao da ne zna glumiti, na što mu je ona uzvratila opalivši mu šamarčinu.

Što se privatnog života tiče, Murray se 1981. godine vjenčao s Margaret Kelly, a kasnije su svečanost organizirali i za obitelj u Chicagu. Margaret je rodila njihova dva sina Homera i Lukea, no rastali su se 1996. godine nakon što je glumac imao aferu s kolegicom Jennifer Butler. S Butler je stao pred oltar godinu kasnije, a zajedno imaju četiri sina. Nakon 12 zajedničkih godina i Jennifer je ostavila glumca i to zbog navodnog fizičkog i obiteljskog nasilja. Butler je u brakorazvodnoj parnici optužila glumca za prevaru, nasilje u obitelji, drogiranje i alkoholizam, a razvod je brzo okončan i to tako da je glumac svojoj bivšoj supruzi morao isplatiti vrtoglave milijunske iznose.

Bill Murray danas nije u vezi, a kako je istaknuo u intervjuima, više ni ne planira nikada ni biti.