Simpatični Bill Murray mnogima je omiljeni glumac starog kova, no čak je i on imao nekoliko skandala u koje se upleo.

Simpatično i blago lice glumca Billa Murrayja već desetljećima oduševljava gledatelje, a slavni glumac sada je proslavio i svoj 69. rođendan. Komičar svjetskog glasa, Murray je poznat po svojim ulogama mrzovoljnih muškaraca i sarkastičnih junaka koji svojim humorom obaraju s nogu, a slavu je stekao u filmovima "Beskrajni dan", "Istjerivači duhova" i "Tootsie".

Njegova karijera isprva je bila obilježena komedijama da bi se na prelasku u novi milenij Murray prebacio na snimanje ozbiljnijih filmova i ljudskih drama, za koje je dobio i pohvale kritike. Tako ga je uloga u "Izgubljeni u prijevodu" dovela do nagrade BAFTA i Zlatnog globusa, a bio je nominiran i za Oscara u kategoriji najboljeg glumca.

Posljednjih godina Murray se posvetio suradnji s hvaljenim redateljem Wesom Andersonom u čijim filmovima redovito glumi.

Murrayja publika nerijetko karakterizira kao jednog od najsimpatičnijih glumaca Hollywooda, no njegovi kolege smatraju da, u najmanju ruku - ima težak karakter. O čemu se tu radi?

Murray je navodno u glumačkim krugovima poznat po svojim naglim promjenama raspoloženja koje su ga na setovima nerijetko dovodile u probleme, a zbog svojih se ispada i gadno posvađao s nekima od kolega. Murray cijeli život odbija priznati da je ikada imao dramatične bijesne ispade te na novinarska pitanja o tome već dugi niz godina odgovara s jednostavnim odgovorom - krivi su oni koji ga optužuju.

"Da, imam reputaciju da je sa mnom teško raditi. No tko je tu laž proširio? Oni s kojima mi je bilo teško raditi i oni s kojima nisam htio raditi", rekao je jednom Murray na tu kontroverznu temu.

Ipak, postoji cijeli niz poznatih osoba koje su imale probleme sa simpatičnim glumcem. Tako se Murray jednom čak i potukao sa Chevyjem Chaseom i to nakon što su se brutalno međusobno izvrijeđali. Chevy je Murrayju rekao da mu lice izgleda izbrazdano poput površine Mjeseca, a Murray mu je uzvratio relavši mu kako mu žena izgleda kao kit s kojim nitko s dobrim ukusom ne bi spavao. Nakon što su si međusobno razbili noseve - ponovno su se pomirili pa danas tvrde da su prijatelji.

Osim tog ekscesa, Murrayja su i glumice optuživale za prijetnje fizičkim nasiljem, pa je tako Laura Ziskin nakon jedne svađe s njime izjavila kako joj je prijetio da će ju baciti preko cijelog parkirališta ako ne zašuti. Uzvratila mu je na prijetnju bacivši mu pepeljaru u glavu.

Osim što je imao mnogo prohtjeva na setu, Murray se kolegama zamjerio i time što ih im je znao napomenuti da su znatno lošiji glumci od njega. Ljepotici Lucy Liu tako je rekao da ne zna glumiti, na što mu je ona uzvratila opalivši mu šamarčinu. Vjerojatno mu je bilo jasno da je pretjerao.

Unatoč cijelom nizu slavnih žena s kojima nije u dobrim odnosima, ovom filmskom šarmeru uspjelo je poći za rukom pokoju i zavesti.

80-ih se Murray oženio s glumicom Margaret Kelly, a s njom je dobio i dvojicu sinova, no zbog glumčeve afere s Junnifer Butler - obitelj se raspala. Uslijedio je razvod 1996. nakon kojeg je Murray odmah oženio Butler i s njom dobio još četvoricu sinova. Nakon 12 zajedničkih godina i Jennifer je ostavila glumca i to zbog navodnog fizičkog i obiteljskog nasilja. Butler je u brakorazvodnoj parnici optužila glumca za prevaru, nasilje u obitelji, drogiranje i alkoholizam, a razvod je brzo okončan i to tako da je glumac svojoj bivšoj supruzi morao isplatiti vrtoglave milijunske iznose.

Danas Murray i dalje osvaja publiku diljem svijeta, no nije u vezi i prema vlastitim riječima - nema ni namjeru biti.