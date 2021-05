Pete Burns se od početka karijere isticao ekscentričnim izgledom, a svojevremeno je izjavio da je napravio preko 300 estetskih zahvata.

Peter Jozzeppi Burns, poznatiji samo kao Pete Burns, bio je pjevač legendarnog benda iz osamdesetih Dead or Alive koji je osnovao s Mikeom Percyjem, Steveom Coyem i Timom Leverom.

Jedan od njihovih najvećih hitova "You Spin Me Round (Like a Record)" popularan je i nakon više od tri desetljeća, a imali smo ga priliku čuti i u zadnjoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" u izvedbi Ivane Mišerić koje se transformirala upravo u Petea.

Burns se od samih glazbenih početaka isticao svojim ekscentričnim izgledom, bujnom frizurom i povezom preko oka te je u to je vrijeme bio potpuna suprotnost macho muškarcima. S tonom make-upa i vrlo smjelim odjevnim kombinacijama izdvajao se iz mnoštva izgledom sličnih faca sa scene.

No s pojavom estetske kirurgije, Peteu se otvorio potpuno novi svijet. Krenuo je s manjim zahvatima, no onda je sve izmaklo kontroli.

Svojevremeno je u intervjuu za emisiju "Celebrity Botched Up Bodies" otkrio je da je tijekom života više od 300 puta išao pod nož kako bi svoj izgled doveo do savršenstva.

"Nadam se da me Bog neće prepoznati kad navršim 80 i odem u raj", istaknuo je tada Pete koji je operacijama potpuno unakazio svoje lice.

Osim izgledom, Burns je javnost iznenadio i kada je 2006., nakon razvoda od supruge Lynne Corlett s kojom je u braku proveo 26 godina, otkrio da je u vezi s muškarcem.

Iste godine kada se razveo, objavio je zaruke s Michaelom Simpsonom, a par je svoju vezu nedugo zatim i ozakonio, no razveli su se nakon samo 10 mjeseci.

U listopadu 2016. godine Pete je preminuo od posljedica srčanog udara, a zanimljivo je da je samo desetak dana prije smrti na svojem Twitteru objavio poprilično jeziv status.

"Odbrojavam dane...", napisao je tada pjevač, a njegovi su fanovi naknadno zaključili da je predosjetio svoju smrt.