Pamela Anderson snimljena je u New Yorku u društvu starijeg sina Brandona Thomasa Leeja kojeg je dobila s bivšim suprugom Tommyjem Leejem.

Jedna od najpoznatijih plavuša današnjice i glumica Pamela Anderson snimljena je u elegantnoj crnoj haljini do koljena koju je odabrala za izlazak na večeru u New Yorku, a na koju je povela i posebnu pratnju.

U društvu 54-godišnje glumice našao se njezin 25-godišnji sin Brandon Thomas Lee s kojim se ne pojavljuje često u javnosti, a kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Tommyjem Leejom. Brandon se uskladio s majčinim outfitom i za tu priliku odjenuo tamno odijelo s kravatom, a ponosna majka nije skidala osmijeh s lica.

"On je nepobjediv. Brandon može sve. Ljudi mu govore da se ne bi trebao baviti glumom, ali on je tako talentiran glumac. Tako je divlji i to je ono što mi se sviđa kod njega. I trijezan je. Ne pije i jako se dobro zabavlja. Nekim ljudima alkohol zapravo oduzima osobnost", izjavila je Pamela kada je komentirala njegovo pridruživanje ekipi reality serije "Hills", za Us Weekly.

Brandon je svoju karijeru započeo u tinejdžerskim godinama radeći kao model. Slavna mama ga je odvela na jedan svoj sastanak gdje ga je uočio agent iz Next Managementa i pitao ga je li model i ima li predstavnika.

"Nisam baš volio raditi u industriji zabave, pa ni kao model i nikad nisam mislio da izgledam kao maneken. Uvijek sam se želio baviti glumom, a modeli moraju biti super visoki i dobro izgledati", izjavio je svojevremeno za Graziju.

Pamela se udala za Tommyja 1995. godine nakon što su se poznavali manje od tjedan dana, a njihov prvi sin Brandon rođen je 1996. godine. Njihov drugi sin, Dylan Jagger Lee, rođen je 1997. godine, prije nego što su se slavni supružnici na kraju rastali 1998. godine.

Brandon se danas bavi glumom, investicijama i radi kao producent, a na profilu na Instagramu prati ga 368 tisuća ljudi, iako ima tek šest objava. 2018. godine našao se usred skandala i to zbog svađe s vlastitim ocem Tommyjem, koja je bila poprilično žestoka i javna. Svađa je započela u ožujku te godine, i to kada je slavni rocker na Instagramu objavio svoju fotografiju s natečenom usnom, aludirajući da je za to odgovoran Brandon.

"Srce mi je slomljeno", napisao je tada Lee.

Pamela se inače prije mjesec dana ponovno našla u centru pozornosti zbog razvoda od petog supruga Dana Hayhursta nakon samo godinu dana braka, ali i zbog serije o njezinom turbulentnom odnosu s Tommyjem. Naime, njihova neslavna snimka seksa ekranizirana je u humorističnoj seriji "Pam & Tommy" u kojoj je Pamelu vjerno utjelovila Lily James, a Tommyja Sebastian Stan. Već prva epizoda je podigla puno prašine zbog scena u kojima se glavni glumci pojavljuju potpuno goli.

Bila je miljenica društvene kreme, a sve je izgubila zbog muža koji ju je bizarno kontrolirao, stvari koje mu je vjerovala teško je objasniti +6

Ovako izgleda osvetnička haljina žene koja se napokon riješila bivšeg koji ju je varao čak i dok je bila trudna! +26