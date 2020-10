Jackie Kennedy trpjela je afere muža, 35. američkog predsjednika Johna F. Kennedyja do njegove smrti u atentatu. Nakon toga ju je osvojio proračunati grčki bogataš.

Jackie Kennedy ili, kako su ju nazivali, najtužnija prva dama, preminula je prije više od 26 godina, a njezin život bio je prožet poniženjima i tragedijama.

Jackie, koja se rodila kao Jacqueline Bouvier 28. srpnja 1929., imala je sve preduvjete za uspješan život. Njezina američka obitelj francuskog podrijetla je bila imućna i omogućila joj bezbrižan život.

Otac joj je bio broker John Vernou Bouvier III., a majka pripadnica visokog društva Janet Norton Lee. Jackie se rodila kao prva od dvije kćeri, a njezina sestra Caroline bila je mlađa četiri godine. Odrasla je u luksuzu na Manhattanu i bila je miljenica svog oca. Nazivao ju je najljepšom kćeri koju čovjek može imati.

Upravo je takav odnos njezina oca donio Jackie samopouzdanje i samostalnost i odmalena se voljela natjecati u sportu, bavila se jahanjem, išla na balet, obožavala čitati knjige i imala je talent za učenje jezika. Naime, osim svog materinjeg engleskog govorila je francuski, španjolski i talijanski.

Bila je odlična učenica, no znala je biti nestašna u školi. Učitelji su ju opisivali kao dragu, pametnu, umjetnički nadarenu, ali su istaknuli da je ponekad bila vragolasta. Njezina majka Janet tvrdila je da Jackie radi gluposti jer su joj zadaci u školi prelagani pa ih brzo riješi i onda joj je dosadno.

No nije ni sve bilo toliko bajno u Jackienu djetinjstvu. Brak njezinih roditelja zapao je u krizu zbog alkoholizma i afera njezina oca, a i novac je postao problem zbog financijskog sloma na Wall Streetu 1929. Konačno su se razveli 1936. i postali su glavna tema svih medija. Njezina se majka ponovno udala za Hugha Dudleyja Auchinclossa, koji je bio nasljednik bogate naftne obitelji, a ona je dobila polubraću.

Jacqueline je 1947. upisala prestižno Sveučilište Vassar, na kojem su u to vrijeme studirale samo žene. Sudjelovala je u satovima glume i pisala je za novine. Kasnije se prebacila na Sveučilište George Washington i diplomirala je francusku književnost. Tijekom studija bila je mlađa urednica u magazinu Vogue.

Kako se kretala u visokom društvu kao i tadašnji kongresnik John F. Kennedy, upoznali su na jednoj večeri u svibnju 1952. On je u studenom postao senator i započeo vezu s Jackie. Vjenčali su se već sljedeće godine u Newportu pred 700-tinjak uzvanika, a njihova je svadba nazivana događajem godine.

No nije sve dugo bilo bajno. Ubrzo nakon vjenčanja John se borio s kroničnom Adisonovom bolešću i morao je na dvije teške operacije kralježnice. Par je radio i na proširenju svoje obitelji i uslijedili su novi udarci za njih. Jacqueline je pobacila 1955. godine, a godinu dana kasnije na svijet je donijela mrtvorođeno dijete.

1957. im se želja o roditeljstvu ostvarila kada su dobili kćer Caroline. Uskoro je senator shvatio koliko mu Jackie pogoduje političkoj karijeri jer su ju mediji obožavali i dali joj titulu modne ikone. Zbog toga je svoju suprugu hvalio kad god je stigao i govorio da mu je najveća podrška.

Postao je kandidat za američkog predsjednika u Demokratskoj stranci i pobijedio na izborima u studenom 1960. te je u istom mjesecu s Jackie dobio sina Johna F. Kennedyja Jr.-a. No nije bilo sve tako bajno kako se činilo.

John je varao Jackie s mnoštvo žena i, kako su pisali američki mediji, ona je toga bila svjesna. Znala je imena njegovih ljubavnica i pravila se da ništa ne vidi dok god ju javno ne sramoti. Zbog toga ju je njegova afera sa slavnom Marilyn Monroe najviše uzrujavala jer je prekrasna glumica bila diva i strahovala je od skandala koji će uništiti njezinu reputaciju i brak.

Marilyn je sanjarila da će postati prva dama i čak se, prema knjizi "These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie" pisca Christophera Andersena, usudila nazvati Jackie. Rekla je da se John obećao oženiti njome. Naravno da se to nije dogodilo, a Monroe je postala opsjednuta njime.

"On je s njom manje-više završio nakon jednog zajedničkog vikenda. Čak joj je pred svima rekao kako ionako nije materijal za prvu damu", rekao je jedan Johnov bliski prijatelj. Marilyn je digla ruku na sebe 5. kolovoza 1962. kada je imala samo 36 godina i postojale su teorije zavjere da je ubijena jer je to Kennedy naredio.

Uslijedili su ponovno teški dani za Jackie. U kolovozu sljedeće godine dobila je sina Patricka, koji je preminuo dva dana kasnije, a onda je u studenom njezin suprug ubijen u atentatu u Dallasu.

Nakon niza tragedija Jackie nije izgubila vjeru u ljubav i ulazila je u veze s moćnim muškarcima. Ljubovala je i s jednim od najbližih prijatelja svog supruga, lordom Harlechom, no 1968. godine udala se za 23 godine starijeg grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, s kojim je neposredno prije ljubovala njezina sestra Lee.

Navodno je Aristotel dugo bio opsjednut s Jackie i kada je njezin muž preminuo, čekao je pravu priliku da joj se približi. Obasipao ju je poklonima, bio je uvijek spreman za akciju i šarmantan te je na kraju pokleknula njegovim čarima.

No varao ju je s glazbenom divom Marijom Callas, koja se zbog njega razvela od supruga misleći kako će se bogati Grk oženiti njome. Međutim, on je izabrao Jackie, koja se htjela udati kako ne bi sramotila djecu aferom. Njihov brak samo je kratko vrijeme bio uspješan i Onassis je bio uvjeren da ga Jackie vara s prijateljem, odvjetnikom Roswellom Gilpatricom, piše Christopher Anderson u knjizi "The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved“.

Jackien sin John bojao se da Aristotel zlostavlja njegovu majku, i to s punim pravom. Grčki bogataš ubrzo nakon vjenčanja htio je razvod od nekadašnje prve dame, no nije ga mogao dobiti zbog nedostatka razloga po tadašnjim grčkim zakonima. Ubrzo je pripremio osvetu za svoju suprugu.

Javio je novinarima da se Jackie kupa gola na grčkom otoku Skorpiosu i oni su ju snimili i bila je javno ponižena. Tada je dobila i sramotni nadimak "grmić od milijun dolara".

Inače, u tom razdoblju Onassis je često pokušavao vidjeti Mariju, koja je umrla 1977. godine slomljenog srca, dvije godine nakon njega.

Jackie je preminula 19. svibnja 1994., a sve je počelo padom s konja u studenom 1993. Otkrili su joj natečeni limfom u području prepona i uskoro joj je dijagnosticiran rak krvi. Krenula je na kemoterapiju u siječnju 1994. i prognoze za ozdravljenje bile su dobre. No u ožujku se rak proširio po njezinoj kralježnici i mozgu te je u svibnju prešao na jetru.

Preminula je okružena najužom obitelji i uz trgovca dijamantima Mauricea Tempelsmana, za kojeg su mnogi isticali da joj je bio srodna duša i muškarac uz kojeg je napokon naučila što znači istinska sreća. Iako se par upoznao još 50-ih godina, njihova veza započela je nakon Onassisove smrti kada joj je Maurice ponudio pomoć te prihvatio njezinu djecu i unuke. Zajedno su proveli 12 godina do njezine smrti.

"Prošla sam kroz svašta i mnogo patila, no isto tako imala sam dosta sretnih trenutaka. Svaki trenutak u životu je drukčiji. Dobro, loše, izazovi, radost, tragedija, ljubav i sreća – svi su oni ispresijecani u jednu neopisivu riječ koja se zove život. Ne možeš odvojiti dobro od lošeg, i možda nema potrebe da se to uopće i čini", svojedobno je rekla Jackie.