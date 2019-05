Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis bila je obrazovana i sposobna mlada dama koju je proslavio brak s 35. američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem.

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis preminula je 19. svibnja 1994. godine u 65. godini života daleko od očiju javnosti.

Drugim riječima, prošlo je 25 godina od smrti žene koju nazivaju "najtužnijom prvom damom", a s obzirom na njezin nesretni brak s 35. američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem, to i ne čudi previše.

Ipak, slavna Jackie O. doživjela je i brojne druge životne udarce, kao npr. nekoliko pobačaja, mrtvorođenu kći Arabellu te smrt sina Patricka, koji je preminuo nakon svega 39 sati, a tu su i brojne suprugove afere, kao i njegova tragična smrt pred njezinim očima.

Jacqueline Bouvier bila je potomkinja bogate američke obitelji francuskog podrijetla, a kako se kretala u istim visokim krugovima kao i tadašnji kongresman John F. Kennedy, ne čudi što su se sreli na jednoj večeri u svibnju 1952. godine. Iste godine u studenom John je postao senator, a par se počeo intenzivnije družiti te su u to vrijeme produbili svoju vezu.

1953. godine vjenčali su se u Newportu pred 700-tinjak uzvanika, a njihovo je vjenčanje u medijima odmah nazvano događajem godine. Ipak, ubrzo nakon vjenčanja krenuli su i prvi veliki problemi: John je patio od kronične Adisonove bolesti, a krajem 1954. godine bio je podvrgnut i dvjema gotovo fatalnim operacijama kralježnice. Jacqueline je zatim pobacila 1955. godine, a godinu dana kasnije na svijet je donijela mrtvorođeno dijete.

No par je prebrodio sve probleme, a John je sve više počeo uviđati kako mu dio popularnosti među masom donosi i obrazovana te elegantna supruga koja je bila iznimno politički osviještena te je vrlo brzo mogla procijeniti svaku situaciju i dati mu koristan savjet. Osim toga, mediji su je obožavali i nazivali modnom ikonom, pa je i sam John često javno zahvaljivao supruzi kao najvećoj podršci.

Ipak, dok su u javnosti njegova usta imala samo riječi hvale za nju, kada su se svjetla pozornice ugasila, John ju je varao gdje je stigao. U knjizi "These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie" pisca Christophera Andersena stoji kako je prva dama znala za sve suprugove afere. Znala je ljubavnice po imenima i iako su je itekako uzrujavale, bila je spremna zažmiriti na sve, sve dok je suprug javno ne sramoti. Upravo ju je Johnova afera sa slavnom Marilyn Monroe najviše uzrujavala jer je u to vrijeme prekrasna plavuša bila prava diva, pa je postojala velika opasnost od toga da preljub postane veliki skandal, uništi Kennedyjevu reputaciju, ali i njezin brak.

I dok se Jackie uzrujavala, glumica je maštala o tome kako će se njezin ljubavnik oženiti njome. U istoj se knjizi navodi kako je jednom prilikom pitala bliskog prijatelja može li je zamisliti kao prvu damu. Jednom je čak i nazvala samu Jackie u Bijelu kuću te joj otkrila kako joj je John obećao da će se oženiti njome, na što joj je Jackie vrlo mirno poručila: "Marilyn, udat ćeš se za Jacka, uselit ćeš se u Bijelu kuću, obnašati dužnosti prve dame, ja ću se iseliti, a ti ćeš dobiti sve probleme." To se nije dogodilo, a glumica je ubrzo postala problem svom ljubavniku jer je nakon nekoliko zajedničkih noći postala opsjednuta njime.

"On je s njom manje-više završio nakon jednog zajedničkog vikenda. Čak joj je pred svima rekao kako ionako nije materijal za prvu damu", otkrio je tada Johnov bliski prijatelj te priznao kako je Jackie znala i za to. 5. kolovoza 1962. godine Marilyn je okončala svoj život sa samo 36 godina, a u studenom 1963. predsjednik John F. Kennedy ubijen je u atentatu u Dallasu.

Jackie i njezina sestra Lee od malih su nogu učene da su novac i moć najvažnije stvari u životu. Prvog dečka, sina pisca Johna P. Marquanda, ostavila je zbog majke jer mu obitelj nije bila dovoljno bogata, a zaručnika Johna Husteda Jr. hladnokrvno je ostavila nakon što se saznalo da zarađuje današnjih 160 tisuća dolara godišnje kao posrednik u trgovini. Dok ga je vozila na aerodrom u džep mu je ubacila zaručnički prsten te mu time dala do znanja da se vjenčanje neće održati.

I njezin otac varao je majku, pa je Jackie odrastala s mišlju kako je varanje sasvim normalno, a da žena treba zbog financijske dobrobiti zažmiriti na takve stvari ako želi biti moćna. Tako je i prilikom upoznavanja svog supruga Johna znala da joj neće biti vjeran, no znala je i da ga mora imati, iako nije bila tipična ljepotica. A što je zacrtala, to je i ostvarila!

Nakon Johnove smrti Jackie je nastavila ljubovati s moćnim muškarcima te ostavljati one koji nisu bili dovoljno bogati i moćni. Spetljala se i s jednim od najbližih prijatelja svog supruga, lordom Harlechom, no 1968. godine udala se za 23 godine starijeg grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, s kojim je neposredno prije ljubovala njezina sestra Lee. Naime, dok su Aristotel i Lee bili u vezi, Jackie je bez njezina znanja prihvatila njegov poziv na otok Skorpios te je tamo izgubila glavu za njim. Lee je s pravom bila bijesna, no ipak je pristala na susret s bivšim ljubavnikom i sestrom koja joj je zabila nož u leđa. Kad je vidjela koliko je ova sretna, prepustila joj je voljenog muškarca.

Ipak, i Onassis ju je varao, i to s glazbenom divom Marijom Callas, koja se zbog njega razvela od supruga misleći kako će ju bogati Grk oženiti, no on je izabrao Jackie, koja se htjela udati kako ne bi sramotila djecu aferom. Njihov brak samo je kratko vrijeme bio uspješan, a Onassis je brzo tražio razvod, koji na kraju nije dobio zbog nedostatka razloga po tadašnjim grčkim zakonima. U tom razdoblju je često pokušavo vidjeti Mariju, koja je umrla 1977. godine slomljenog srca, dvije godine nakon njega.

Jackie je umrla okružena voljenim knjigama, najužom obitelji te s pogledom na voljeni Central Park, ali i uz trgovca dijamantima Mauricea Tempelsmana, za kojeg su mnogi tvrdili kako joj je bio srodna duša i muškarac uz kojeg je napokon naučila što znači istinska sreća. Iako se par upoznao još 50-ih godina, njihova veza započela je nakon Onassisove smrti kada joj je Maurice ponudio pomoć te prihvatio njezinu djecu i unuke. Zajedno su proveli 12 godina do njezine smrti.

"Prošla sam kroz svašta i mnogo patila, no isto tako imala sam dosta sretnih trenutaka. Svaki trenutak u životu je drukčiji. Dobro, loše, izazovi, radost, tragedija, ljubav i sreća – svi su oni ispresijecani u jednu neopisivu riječ koja se zove život. Ne možeš odvojiti dobro od lošeg, i možda nema potrebe da se to uopće i čini", jednom je priznala jedna od najpoznatijih prvih dama u povijesti, koja neće tek tako biti zaboravljena.