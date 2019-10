Javnost je Gillian Anderson upoznala kao neponovljivu Danu Scully iz serije "Dosjei X", a 26 godina kasnije izgleda poprilično drukčije.

Kriminalističko-fantastična serija koja je obilježila devedesete i postala jedna od najuspješnijih televizijskih serija svih vremena, "Dosjei X", u zvjezdanu orbitu lansirala je američku glumicu Gillian Anderson, crvenokosu ljepoticu oštra izraza lica.

Avantura agenata Foxa Muldera i Dane Scully sjećamo se i danas, a njihovi ih vjerni obožavatelji vole jednako kao i prije 20 godina, kada je njihova fiktivna priča bila na vrhuncu slave. Serija je doživjela 11 sezona, a najpopularnija je bila upravo krajem 90-ih.

Posljednji veliki povratak "Dosjea X" dogodio se 2018., ali je glavna glumica serije Gillian Anderson odlučila napustiti snimanje i objasnila kako je nakon više od 25 godina vrijeme da ostavi kultnu seriju iza sebe.

Gillian pamtimo kao vatrenu crvenokosu agenticu koja se hrabro suočavala s fantastičnim krimislučajevima koji su nerijetko ledili krv u žilama te oduzimali dah gledateljima diljem svijeta, no danas je poprilično promijenila imidž.



Sada 51-godišnja Gillian nedavno je fotografirana na ulicama Londona, no s obzirom na to koliko se promijenila od početka svoje karijere, što je logično s obzirom na godine koje su prošle, sumnjamo da bi ju mnogi prepoznali da ju sretnu.

Danas je Gillian mršava plavuša kratke kose, a u Londonu je viđena bez trunke šminke na licu i u začudnoj odjevnoj kombinaciji bijelih japanki i velikog zimskog ogrtača. Uz to, Gillian se podvrgla nizu estetskih zahvata zatezanja lica ne bi li zaustavila starenje.

Slavna 51-godišnjakinja nedavno je i otvoreno priznala da ima strah od starenja i da se pribojavala da će ju svi zaboraviti.

"Bojala sam se da će, kako budem starila, sve više zaboravljati na mene, da ću postati nevidljiva. I onda sam jednog dana vidjela sebe na ekranu i shvatila da sam se promijenila. To je bila šokatna spoznaja. Plakala sam cijeli dan. To je trenutak kada se čovjek treba okrenuti sebi i drugim vrijednostima", ispričala je glumica.

Gillian posljednjih godina živi u Londonu, a uglavnom snima serije britanske produkcije. Glumila je u uspješnoj seriji "Sex Education", a uskoro će se pojaviti i u trećoj sezoni hit-serije "Kruna" u ulozi Margaret Thatcher.

Da se dugo bori sa slikom same sebe, dokazuje i to što je 2017. objavila knjigu za samopomoć ženama kojom je pokušala približiti tehnike za povratak izgubljenog samopouzdanja.