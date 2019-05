"Crna Pantera" modnog svijeta proslavila je 49. rođendan, a mi smo se prisjetili svih skandala u kojima je ova ljepotica sudjelovala.

Najveća diva među svjetskim top modelima, zavodnica mačkastog hoda Naomi Campbell, proslavila je svoj 49. rođendan te tako ušla u pedesetu godinu života, a još uvijek izgleda kao dvadesetogodišnjakinja.

Britanska manekenka, koja je karijeru započela sa samo 15 godina, kasnih 1980-ih i 1990-ih je bila jedan od najtraženijih svjetskih modela, a njeno zaštitno ime postalo je - Crna Pantera.

Naomi je ušla u povijest modne industrije kao prva crnkinja koja je 90-ih stekla status supermodela te tako prokrčila put i drugim ljepoticama tamnije puti. Naomi je slavu stekla vrlo brzo - njeno prekrasno lice i vreteno tijelo osigurali su joj brojne naslovnice već u samom početku karijere, pa je tako već kao tinejdžerica uživala u iznimno luksuznom životu.

Ipak, nije sve uvijek bilo tako bajkovito. Naomi je naime odrasla uz samohranu majku koja ju je odgajala u južnom Londonu, kao imigrantica s Jamajke. Naomi prema želji svoje majke nikada nije saznala tko joj je otac, koji ju je napustio i prije njenog rođenja. Zanimljiv izgled Crna Pantera može zahvaliti primarno dobrim i mješovitim genima - naime u svom rodoslovnom stablu ima pretke s Jamajke, Kenije, Kine, Mongolije i Velike Britanije što je rezultiralo njenin specifično iztzražajnim licem i prekrasnom građom.

Iako je otkrivena i regrutirana u modnu agenciju s 15 godina, Naomi je svoj put ka svjetlima pozornica i modnih pista započela u mnogo mlađoj dobi, pa je tako njeno prvo pojavljivanje u javnosti bilo sa samo 7 godina. Kada ju je agent za manekenke otkrio s njenih 15 godina, uspjeh je vrlo brzo uslijedio pa je mladi model završio na naslovnici britanskog Elle časopisa netom prije napunjenog 16. rođendana.

Ubrzo je postala omiljeni model slavnih modnih brendova poput Versacea, Valentina i Mizrahia, a do kraja 1980-ih je uz manekenke Christy Turlington i Lindu Evangelistu činila "Trojstvo" - tri najtraženija modela generacije.

Ipak nije sve uvijek išlo glatko pa se Naomi u modnoj industriji znala susretati s rasnom diskriminacijom. Iako ju mnogi časopisi nisu odmah htjeli stavljati na svoje naslovnice, njeni slavni prijatelji i dizajneri pomogli su joj na putu do objavljivanja fotografija u najprestižnijim časopisima svijeta.

Tako je Yves St. Laurent zaprijetio francuskom Vogueu ukoliko ne pristanu staviti Naomi na naslovnicu da će on prestati glašavati svoj brend u tom magazinu. Naravno, na taj je način Naomi postala prva crnkinja na naslovnici francuskog Voguea, a godinu kasnije ušla je u povijest i kao prva crnkinja u rujanskom, nabitnijem, izdanju američkog Voguea.

Naomie je uz Kate Moss, Lindu Evangelistu, Cindy Crawford, Claudiju Schiffer, Stephanie Seymour i Helenu Christensen činila grupu najtraženijih i najpopularnijih modela tadašnjice, a njihova slava ne blijedi ni danas.

Uskoro su se glazbene zvijezde također odlučile okoristiti Naominom ljepotom, pa se tako mankenka pojavljivala u brojnim video postovima Michalea Jacksona, Madonne i Georgea Michaela.

Danas više ne šeće modnim pistama onoliko često koliko je to činila u vrijeme svojih dvadesetih godina, no Naomi Campbell i dalje ostaje modna ikona i zaštitno lice mnogih lluksuznih modnih kuća.

Iako je njen poslovni uspjeh ostao nenarušen, Naomi je u svojoj karijeri bila protagonistica niza afera i skandala zbog kojih ju javnost percipira kao liepu ženu vrlo teške naravi, razmaženu divu i žderačicu muškaraca.

Dokaz njenoj gadnoj naravi prije svega su 4 optužbe za fizički napad, nakon što je čak 11 puta završila na sudu zbog navodnih fizičkih okršaja i napada na zaposlenike, asistente te druge osobe, a sve u kratkom periodu od 1998. do 2009.

Prvo suđenje se održalo u veljači 2000., a Crna Pantera je tom prilikom priznala krivnju za napad mobitelom na svoju osobnu asistenticu koju je gađala u glavu u rujnu 1998. Manekenka je svojoj bivšoj zaposlenici tako morala iskeširati poveću svotu novca kao naknadu za duševnu i fizičku bol, a pristala je pohađati i terapiju učenja kako se nositi s bijesom - no s obzirom na daljnje događaje, terapije nije urodila plodom.

Do 2006. još je šestero njenih bivših zaposlenika istupilo u javnost i sudu predalo tužbe protiv slavnog modela, a sve optužbe bile su slične - zlostavljala ih je psihički i fizički. Za to je vrijeme Naomi odlučila voditi svoju politiku pa je fotografirana kako nosi šiltericu na kojoj je pisalo "Naomi me udarila.... I bilo mi je super."

No, kako ne bi na sudu gore prošla, Naomi je i 2007. priznala da je napala svoju kućnu pomoćnicu bacivši na nju svoj BlackBerry mobitel. Morala je pokriti sve zdravstvene troškove, ponovno pohađati terapiju nošenja s bijesom i odraditi pet dana rada za javno dobro - kada je čistila ulice New Yorka. Kako je navikla od svega napraviti medijsku pompu, Naomi je za vrijeme svog rintanja po ulicama odlučila izložiti neke od svojih najglamuroznijih haljina pa je kontejnere praznila u srebrnoj Dolce & Gbbanna haljini vrijednoj 300.000 dolara.

Samo godinu dana kasnije - ponovno na sudu. I to zbog napada na dvojicu policajaca na londonskom Heathrow aerodromu. Navodno im je pljunula u lice te ih je vrijeđala i tukla nakon što se dio njene prtljage zagubio u transportu. Tom prilikom je osuđena na 200 sati društveno korisnog rada te joj je doživotno zabranjeno letiti s British Airwaysom.

2015. - još jedan okršaj, ovog puta na Siciliji gdje je napala fotografa, a osuđena je na 6 mjeseci zatvora uvjetno.

Osim uzastopnih fizičkih okršaja, koji su dokazali da ova ljepotica doista ima znatnih problema s kontrolom bijesa, došao je i jedan mnogo značajniji skandal - afera "Krvavog dijamanta."

U kolovozu 2010. Campbell se pojavila na suđenju za ratne zločine bivšem Liberijskom predsjedniku Charlesu Tayloru. Naomi je sazvana kao svjedokinja koja je trebala potvrditi da je na dar od Taylora dobila takozvani "krvavi dijamant" 1997. Isprva je odbila svjedočiti, no nakon par navodnih prijetnji dvojice nepoznatih muškaraca koji su se jedne noći sačekali kod njene kuće - predomislila se. Tvrdila je kako nije znala da je dijamant došao od Taylora već da joj je to otkrila Mia Farrow. Farrow je pak tvrdila upravo suprotno.

Ni privatni život ove ljepotice nije bio baš ružičasta bajka. 1993. se zaručila za basista grupe U2 Adama Claytona no par se razišao već sljedeće godine. Pet godina kasnije Naomi se utješila u zagrljaju vodećeg vozača Formule Jedan u svijetu, Flavia Briatorea. Ta je turbulentna veza potrajala do 2003., a nakon njega se nije upuštala u ozbiljne veze.

Njena najnovija romansa također nije dugo potrajala, a bila je s Liamom Payneom, pjevačem koji je od nje bio više no dvostruko mlađi.

Kako ju život unatoč poslovnom uspjehu nije mazio dokazuje i Naomina teška i dugogodišnja borba s narkoticima. Nakon što je postala teška ovisnica o kokainu, Naomi se 1999. prijavila u rehabilitacijsku kliniku, no ni dan danas se ne zna je li se slavna manekenka uspjela u potpunosti odreći droge i alkohola.

Sada kada je napunila 49 godina u svakom slučaju izgleda jednako kao i prije - neodoljivo. No vrijeme će pokazati je li uspjela na pragu šestog desetljeća svog života riješiti probleme s agresijom i ovisnošću.