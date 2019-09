Talijanska diva Monica Bellucci već godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a njezin izgled ni najmanje nije izgubio na svojim čarima.

Talijanska glumica i model Monica Bellucci rasna je crnka bujnih atributa koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Prekrasno lice, skladna građa i raskošne obline ovu su damu lasnirali u zvjezdanu orbitu, a ona svakim svojim pojavljivanjem u javnosti dokazuje kako titulu jedne od najljepših žena svijeta itekako zaslužuje.

Danas je Monica najpoznatija kao glumica, no karijeru je započela modelingom. Prvu veliku modnu kampanju snimila je za brend Dolce & Gabbana, a uskoro su njezinu bezvremensku ženstvenost prepoznale i druge dizajnerske kuće pa su poslovne ponude ljepotici pljuštale u krilo. Karizmatična Talijanka nije se dugo zadržala na modnim pistama jer nije mogla odoljeti zovu filmskih setova, pa je napravila profesionalnu tranziciju i postala glumica.

Monica je svoje najvažnije i najuspješnije filmove snimila početkom 2000-ih, a njezinu ulogu u filmu "Malena" kritičari do danas opisuju kao jednu od najsenzualnijih prikaza žena u povijesti kinematografije. Osim "Malene", Monica se pojavila i u "Draculi", kontroverznom trileru "Irréversible" te "Pasiji" Mela Gibsona. Uz sve to, postala je i najstarija Bondova djevojaka u povijesti. 2015. se okitila tim statusom u 50. godini života. Bila je to finalna potvrda da ova 55-godišnjakinja s godinama samo dobiva na šarmu, a baš ništa ne gubi od svoje zavodljivosti.

Uvijek je znala kako s dozom provokativnosti, a ipak otmjeno intrigirati javnost golišavim fotkama. 2004. se tako skinula i pozirala gola za Vanity Fair u visokom stadiju trudnoće. Njezin Instagram vrvi seksi fotkama, a ni u šestom desetljeću života Monica se ne libi razgolititi u posebnim prilikama i počastiti svoje fanove pogledom na njezine bujne obline.

Očekivano, ovoj ljepotici mnogi slavni frajeri nisu mogli odoljeti. Prvi se put udala za fotografa Claudia Carlosa Bassoa 1990., no brak je potrajao samo četiri godine. Dvije godine kasnije Monica je upoznala francuskog glumca Vincenta Cassela za vrijeme snimanja filma "Apartman" 1996., a samo godinu kasnije su se i vjenčali.

Vincet i Monica bili su par koji je podizao prašinu svojim odnosom. Navodno su živjeli u otvorenom braku koji je dopuštao seksualne odnose s drugim osobama, a glumica je jednom novinarima rekla da ona ne očekuje od svog supruga da joj bude vjeran ako ga ne vidi tri mjeseca.

Zajedno su dobili dvije kćeri. Iako su slovili za jedan od najglamuroznijih europskih glumačkih parova, Monica i Vincent su se rastali nakon 16 godina braka, 2013. godine.

Danas Monica uživa u ljubavnom zagrljaju 36-godišnjeg dečka Nicolasa Lefebvrea od 2017. godine, a sudeći prema njezinu izgledu - nikad nije bila sretnija ni zadovoljnija samom sobom.