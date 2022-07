Momčilo Bajagić Bajaga i Emilija Bajagić rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, a i malo tko zna kako supruga slavnog glazbenika izgleda.

Momčilo Bajagić Bajaga desetljećima slovi kao jedan od najpopularnijih i najkarizmatičnijih glazbenika ovih prostora koji ima vojsku obožavateljica, no koji se u javnosti rijetko kada pojavljuje u društvu svoje supruge Emilije.

Momčilo i Emilija zajedno su već 40 godina, u braku su od 1989. godine, a njihova je ljubavna priča započela upoznavanjem u autobusu.

"Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao bi li htjela izaći sa mnom u nedjelju, a ona je rekla da nedjeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je ohladila, jer tko ne izlazi nedjeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek poslije nekoliko mjeseci smo profurali", izjavio je Bajaga u jednom od intervjua za Novosti.

Tom je prilikom otkrio i kako je njegova slava supruzi predstavljala veliki teret te da joj je posvetio sve pjesme.

"Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnijela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe. Mi nismo mogli ići na ljetovanje negdje gdje idu svi. Sjećam se da smo jednog ljeta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petero ljudi koji su samo sjedili i piljili u nas. To im je, valjda, bilo interesantno. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam djevojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam radio dobre pjesme, ne bi me ni voljeli", zaključio je.

Par ima dvoje djece, sina i kćer, a svoj privatni život nikada nisu previše izlagali javnosti.

Emilija nikada nije željela biti previše eksponirana, pa rijetki znaju kako ona izgleda, no riječ je o ženi koja svojom ljepotom privlači pozornost u svakom rijetkom izlasku.

