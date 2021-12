Momčilo Bajagić Bajaga prisjetio se svojih studentskih dana te je iznenadio izborom fakulteta koji je upisao.

Popularni srpski glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (61) rijetko priča o svojem privatnom životu, no sada je otkrio neke dosad nepoznate detalje iz svoje prošlosti.

Ono što je o njemu malo tko znao jest da je na počecima svoje glazbene karijere upisao studij nuklearne fizike i to samo kako bi mogao svirati s Ribljom Čorbom.

"To je bilo čisto iz tehničkih razloga, ja sam počeo tada svirati u Ribljoj Čorbi i nisam mislio tada nešto studirati. Tada se moglo odgoditi vojsku do 27. godine i onda ste morali upisati neki fakulteti. To je zaista bilo smiješno, zato što nuklearnu fiziku nitko nije htio upisati. Bilo je 20 slobodnih mjesta, a nas šest se prijavilo. Samo jedna djevojka je stvarno došla sa željom da to upiše, a nas petorica smo se prijavili samo da bismo imali potvrdu za vojsku kako bih mogao ići svirati sa Ribljom Čorbom", ispričao je beogradski roker za Kurir.

Priznao je i kako se u nuklearnoj fizici uopće nije pronašao pa je odlučio upisati drugi fakultet, no ni taj nije završio.

"Stvarno me nije zanimala nuklearna fizika. Iz matematike sam bio najslabiji u gimnaziji, bio sam društveni smjer i stvarno nisam bio za prirodne znanosti. Profesor koji nas je dočekao na fakultetu bio je vrlo očajan što nema studenta, krenuo nas je da uvjeravati kako je budućnost u nuklearnoj fizici. Ja nisam mogao zapamtiti predmete kako se zovu, samo sam jedan zapamtio, nuklearnu termodinamiku. Tad sam također htio upisati povijest umjetnosti, pa potom klasičnu povijest. Razmišljao sam onda šta da radim kao profesor povijesti, pa sam na kraju upisao jugoslovensku i svjetsku književnost na Filološkom fakultetu. To sam stvarno htio studirati, ali krenulo je sa Ribljom Čorbom baš ozbiljno i sve manje sam išao na faks", prisjetio se Bajaga koji je u Ribljoj Čorbi svirao od 1974. do 1984. godine, a zatim je izgradio uspješnu samostalnu karijeru koja traje do danas.

