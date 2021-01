Glumac Michael Richards snimljen je nakon dugo vremena u javnosti, i to tijekom obiteljskog druženja u Los Angelesu.

Zvijezda kultne humoristične serije "Seinfled", danas 71-godišnji Michael Richards, snimljen je u opuštenoj šetnji Los Angelesom, i to u društvu svoje obitelji.

Michael se proslavio ulogom Cosma Kramera, kojeg je glumio od 1989. pa sve do 1998. godine, a danas uživa daleko od kamera i svoje vrijeme najradije provodi u društvu supruge Beth Skipp i njihova 10-godišnjeg sina Antonija. S Beth, koja je također glumica, u braku je posljednjih deset godina, a prije nje bio je oženjen s Cathleen Lyons i s njom je dobio kćer.

Glumac se proteklih nekoliko godina drži podalje od javnosti, naročito nakon što se upleo u skandal zbog rasističke izjave 2006. godine, zbog koje se u međuvremenu bio ispričao. Incident se dogodio u njegovoj tadašnjoj emisiji "Comedians In Cars Getting Coffee", a o svemu je javno progovorio u razgovoru s kolegom Jerryjem Seinfeldom.

"Slomilo me to. No naučio sam lekciju nakon što sam to izgovorio tijekom nastupa. Netko me omeo tu večer i rekao mi stvari koje su me povrijedile, a ja sam se na taj način otresao. Bilo je to sebično od mene i shvatio sam sve previše osobno", priznao je Michael.

Naime, pred publikom je u nekoliko navrata tijekom jednog od nastupa upotrijebio jedna od pogrdnih naziva za Afroamerikance, što se nikome nije svidjelo i mediji su o tome pisali danima.

Serija "Seinfeld", koja je obilježila jednu televizijsku eru, prestala se emitirati 1999. godine, a Michael je počeo raditi na novim NBC-jevim serijama. Dobio je čak i vlastitu emisiju "The Michael Richards Show", no ona nije uspjela ostvariti uspjeh poput "Seinfelda". Štoviše, njezino je emitiranje otkazano nakon samo nekoliko epizoda.

Sve to dovelo je do njegova konačnog povlačenja iz javnosti, no njegove zasluge i uspjeh koji je postigao tijekom karijere obilježili su povijest američke komedije.