Michael Richards proslavio se ulogom Cosma Kramera u kultnoj seriji "Seinfeld", a danas živi život daleko od očiju javnosti.

Američkom glumcu i komičaru Michaelu Richardsu, koji će uskoro proslaviti 70. rođendan, svjetsku je slavu donijela uloga otkačenog Cosma Kramera u kultnoj seriji "Seinfeld", po kojoj ga i mnogi obožavatelji danas pamte. Jer tko se danas ne sjeća njegova legendarnog otvaranja vrata i ulaženja u Jerryjev stan?

Michael je rođen 1949. godine u Kaliforniji. Nakon što je završio srednju školu, 1970. godine pridružio se Američkoj vojsci i bio je stacioniran u Zapadnoj Njemačkoj i to kao medicinski tehničar. Iz vojske je časno otpušten te je odlučio upisati Kalifornijski institut za umjetnost. Ipak odlučio se prebaciti na više eksperimentalniji Evergreen State koledž gdje je diplomirao dramu. Tijekom studija pojavio se u nekoliko studentskih produkcija sve dok se nije uspio probiti do prve televijske serije Billyja Crystala 1979. godine.

Samo godinu dana kasnije ostvario je prvu suradnju s Larryjem Davidom, poznatim kao jednim od koautora kultnog "Seinfelda", a tijekom 80-ih godina pojavio se u nekoliko poznatih serija poput "Miami Vice", "Night court" i "Cheers", dok je na velikom platnu ostvario nekoliko cameo i sporednih uloga.

No 1989. godina označila je pravu veliku prekretnicu u njegovoj karijeri kada je Michael je dobio ulogu Cosma Kramera u seriji Larryja Davida i Jerryja Seinfelda. Koliko mu je ta uloga dobra sjela svjedoči činjenica da je upravo on kući ponio najviše nagrada Emmy, više od svih ostalih glumaca, uključujuči i onu za najboljeg sporednog glumca u komedijama i to 1993., 1994. i 1997. godine.

"Seinfeld" je s emitiranjem prestao 1999. godine, a Michel je počeo raditi na novim NBC-jevim serijama, a dobio je čak i vlastitu emisiju "The Michael Richards Show" koja nije uspjela ostvariti uspjeh poput "Seinfelda". Štoviše, njezino je emitiranje otkazano nakon samo nekoliko epizoda.

Nakon tog neuspjeha Michael se vratio stand-up komediji, no 2006. godine došlo je do skandala jer je na jednom od nastupa rasističkom šalom uvrijedio dio afroameričke populacije, a incident je završio u brojnim američkim medijima. Sve je završilo Michaleovom javnom isprikom u showu Davida Lettermana u čemu mu je zapravo pomogao sam Jerry Seinfeld.

Sve to dovelo je do njegova konačnog povlačenja iz javnosti no njegove zasluge i uspjeh, koji je postigao tijekom karijere, obilježili su definitivno povijest američke komedije. Realno Cosmo Kramer obilježio je jednu eru i dok se serija davnih dana prestala emitirati, njegov lik i dalje živi te dan danas služi kao inspiracija mnogima.

Nakon svih uspona i padova u profesionalnoj karijeri, Michael je u privatnom životu pronašao sreću uz suprugu Beth Skipp s kojom je 2011. godine dobio sina Antonija Baza.