Melanie Griffith i Don Johnson dvaput su se vjenčali, a i dalje su u sjajnim odnosima. Zajedno imaju kćer, glumicu Dakotu Johnson.

Prije nego što se našla u zagrljaju latino zavodnika Antonija Banderasa, glumica Melanie Griffith dvaput se udala za svoju veliku prvu ljubav - Dona Johnsona.

Melanie i Don upoznali su se 1972. godine kada je ona imala tek 14 na setu filma "The Harrad Experiment" u kojem su oboje glumili, a kolegica im je bila i Melaniena majka Tippi Hedren.

"Počeli smo razgovarati prije nego što smo snimili jednu scenu iz filma i vrlo me zainteresirala", ispričao je jednom prilikom Don, dok je Melanie dodala kako je čim ga je vidjela promislila kako je on najljepša osoba koju je ikada upoznala. On je u to vrijeme imao 22 godine. Hedren je odmah primijetila njihovu povezanost te se prestrašila, nije joj bilo svejedno što joj se kći zaljubila u starijeg muškarca.

Melanie i Don počeli su živjeti zajedno kada je ona imala tek 15 godina, a na njezin 18. rođendan su se zaručili. Vjenčali su se 1976. godine. "Večer prije vjenčanja bio sam s bivšom Miss Universe Marjorie Wallace, a Melanie me nazvala oko 5 sati ujutro", prisjetio je Don. Otišli su u Las Vegas te su se vjenčali.

Brak je potrajao samo pet mjeseci, a Griffith je nakon razvoda jedno vrijeme bila u vezi s glumcem Ryanom O'Nealom te se kasnije vjenčala sa Stevenom Baurom, od kojeg se rastala 1989. godine. U braku su dobili sina, Alexandera Griffitha Bauera. Jonhson je u međuvremenu bio u vezi s glumicom Patti D’Arbanville, s kojom ima sina Jesseja Johnsona.

Drugo vjenčanje i ponovni razvod

U lipnju 1989. godine Melanie i Don ponovno su se vjenčali, a ceremonija se održala na ranču u Aspenu. Djeca iz prijašnjih brakova nosila su im prstenje na svadbi. "Uvijek smo imali tu neku povezanost, ne mogu to objasniti. Gotovo kao da smo srodne duše. Ponekad nisam htjela da je tome tako, no možda je sve to karma", ispričala je glumica.

U drugom pokušaju braka dobili su kćer Dakotu Johnson, a oboje su bili presretni što će dobiti zajedničko dijete. Ipak, čini se da sudbina nije napravila svoje. Nakon pet godina u drugom braku par se rastao 1994. godine. Objasnili su kako među njima postoje nepremostive razlike.

Nakon razvoda od Johnsona, Melanie je započela vezu s glumcem Antonijem Banderasom. Vjenčali su se 1996. godine te su dobili kćer Stellu dvije godine kasnije. Iako su se rastali 2015. godine, par je i dalje u sjajnim odnosima. Kao i s Banderasom, Melanie je ostala u dobrim odnosima i s Donom Johnsonom. Istaknula je kako je sve svoje muževe jako voljela te će oni zauvijek imati posebna mjesta u njezinu srcu.