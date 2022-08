Meghan Markle je u posljednjem intervjuu za magazin The Cut otkrila da je vodila tajni dnevnik o životu s kraljevskom obitelji, kojeg je nedavno pronašla i koji je kod nekih probudio strah.

Vojvotkinja Meghan Markle ponovno je podigla prašinu i to svojim najnovijim intervjuom za magazin The Cut u kojem je otkrila dosad nepoznate detalje iz privatnog života i odnosa s članovima kraljevske obitelji. Otkrila je i da je pisala tajni dnevnik prije nego što su se ona i Harry odrekli titula, što je prema pisanju stranih medija pojačalo strah da bi uskoro mogla objaviti knjigu s još bombastičnih otkrića.

41-godišnja Meghan tvrdi kako je dnevnik pronašla prije nekoliko mjeseci kada je pospremala osobne stvari iz bivšeg doma u Velikoj Britaniji Frogmore Cottagea i sama se pritom iznenadila.

"Otvarala sam ladice i samu sebe začudila kada sam ga čitala jer nisam mogla vjerovati što sam sve napisala", izjavila je.

To je dovelo do straha na kraljevskom dvoru i zapravo mnogi smatraju kako je to upozorenja da će planira izdati knjigu i otkriti sve tajne.

"Imala je dovoljno vremena da sazna tajne kraljevske obitelji, stare nekoliko desetljeća koje bi mogle izazvati neugodnosti i bol kod kraljice i obitelji, ali Meghan bi na njima mogla zaraditi bogatstvo", smatra autorica knjige "Diana: The Caring Princess" i kraljevska stručnjakinja Margaret Holder.

Izvor blizak princu Harryju, koji krajem ove godine predstavlja svoju knjigu, rekao je za The Sun: "Bio bih jako iznenađen da Meghan ne piše knjigu."

Među ostalim tvrdnjama koje će zasigurno užasnuti dvorjane je ona kako je čula od Harryja da neki članovi kraljevske obitelji ne mogu raditi i živjeti zajedno, ali i to da se vraća na Instagram nakon što se odrekla svih profila na društvenim mrežama kada se vjenčala s Harryjem 2018. godine.

Vojvotkinja je sugerirala da je ljudi i dalje gledaju kao princezu unatoč tome što se odrekla kraljevske titule.

"Važno je razmisliti o tome jer - čak i tijekom intervjua bila sam svjesna činjenice da postoje malene djevojčice koje susrećem i koje misle da je to moj stvarni život", izjavila je.

Davies je otkrila i kako joj je umjesto odgovora na jedno pitanje Meghan predložila da bi mogla prepisati zvukove koje ispušta: "Ona proizvodi te grlene zvukove, a ja ne mogu točno artikulirati što osjeća tog trenutka jer nema riječi za to, samo stenje, jer u ovoj fazi, post-kraljevskoj, nema potrebe da se suzdržava."

Članak je objavljen nakon što se pročulo da Harry i Meghan neće posjetiti kraljicu u Balmoralu prilikom dolaska u Britaniju sljedeći tjedan, i to zbog svađe oko osiguranja, a samo nekoliko dana nakon što se Meghan u svom novom podcastu na Spotifyu požalila kako je morala nastaviti angažmane na kraljevskoj turneji u Južnoj Africi nakon požara u Archiejevoj spavaćoj sobi.

Meghan je u intervjuu otkrila i da se o njoj i Harryju priča da su kao sol i papar jer se uvijek kreću zajedno, tvrdi da se suočila s problemima u Ujedinjenom Kraljevstvu jer je Amerikanka, da se trudi pronaći oprost za sve.

