Marilyn Manson od samih početaka karijere na glasu je kao kontroverzni glazbenik svog svoje pojave, no unatoč svemu ljubio je neke od naljepših žena današnjice.

Američki pjevač i glumac Brian Hugh Warner poznat je pod umjetničkim imenom Marilyn Manson, a zahvaljujući bendu istog imena postigao je svjetsku slavu. Svoje umjetničko ime iskombinirao je od imena seks-simbola i serijskog ubojice - Marilyn Monroe i Charlesa Mansona. Slavni glazbenik od samih početaka karijere intrigira sve svojom kontroverznom pojavom, a za izlazak na pozornicu šminka se ponekad i više od nekih pripadnica ljepšeg spola.

Manson je odrastao u Ohiju, a redovito je s majkom odlazio u crkvu. Pohađao je i kršćansku školu, u kojoj su mu profesori objašnjavali kakvu glazbu djeca ne bi trebala slušati. Upravo u to vrijeme zaljubio se u to "zabranjeno voće" te je otkrio metal. S roditeljima se kasnije preselio na Floridu, gdje je završio studij novinarstva te je jedno vrijeme radio kao glazbeni novinar, sve dok i sam nije osnovao bend.

Od samih početaka benda Manson je pazio na pojavu na pozornici te je do danas ostao poznat po našminkanom licu i raznobojnim lećama za oči. Još 1993. godine njegov je bend privukao pažnju Trenta Reznora (Nine Inch Nails), koji je i producirao njihov album "Portrait of an American Family", koji je do danas ostao jedna od najvećih diskografskih uspješnica Marilyna Mansona. Nekoliko puta je bio na svjetskim turnejama, objavio je desetke singlova, a okušao se i u glumi te je veliki prijatelj s brojnim poznatim licima.

Osim svojom pojavom, Marilyn Manson je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. S glumicom Rose McGowan bio je zaručen od 1999. do 2001. godine, no nakon prekida glumica je istaknula kako se nisu slagali u mnogočemu te su zbog toga i prekinuli. Mansona i plesačicu i manekenku Ditu Von Teese počeli su povezivati 2001., a tri godine kasnije glazbenik je kleknuo. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji, no krajem listopada 2006., Von Teese je predala papire za razvod u kojima je kao razlog tome navela nepomirljive razlike među njima. Istaknula je i kako ne odobrava njegovo tulumarenje i veze s drugim djevojkama.

Samo godinu kasnije glazbenik je završio u vezi s Evan Rachel Wood. Nekoliko godina su prekidali i mirili se, a on ju je zaprosio na svom koncertu u Parizu 2010. godine. Nisu dugo izdržali zajedno te su godinu dana kasnije zauvijek prekinuli. Američka fotografkinja Lindsay Usich je 2012. godine u jednom intervjuu rekla da je djevojka Marilyna Mansona, no tek nekoliko mjeseci kasnije par je potvrdio svoju vezu. Prošle godine je Manson u intervjuu koji je dao Nicolasu Cageu rekao da se vjenčao na privatnoj ceremoniji usred pandemije koronavirusa, a odabranica njegova srca upravo je Lindsay.