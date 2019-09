Kontroverzni glazbenik Marilyn Manson već desetljećima šokira javnost, a nakon dugog izbivanja, opet se pojavio na jednom javnom događaju.

Obožavan ili prezren, američki glazbenik Marilyn Manson uspjeva šokirati i intrigirati javnost desetljećima. Kod njega nema zlatne sredine, Manson je u potpunosti posvećen radikalnosti, ekscesima i skandalima, kojih je u njegovom životu doista bilo napretek.

Ovaj 50-godišnji pjevač vrlo uočljivog stila najpoznatiji je po svojem zastrašujućem izgledu i vezama s pravim ljepoticama. Mnogi smatraju da je Marilyn Manson precijenjeni izvođač koji je karijeru izgradio isključivo na račun svojih kontroverznih nastupa, no ono što mu se definitivno ne može poreći je ogromna karizma.

Pravo Mansonovo ime je Brian Hugh Warner, a svoj umjetnički identitet skovao je od imena dvije ikone američke pop kulture - Marilyn Monroe i Charlesa Mansona. Spojivši ime jedne od najvećih ljepotica svih vremena s imenom ubojice, Manson je već u startu zapanjio javnost.

Na sceni se prvi puta pojavio 1989., a ubrzo je uslijedila i slava. Ljudi se nisu mogli zasititi njegovog mračnog i brutalnog stila koji se izrugivao svemu tradicionalnom, a posebno religiji. 1990-te su bile najuspješnije desetljeće za ovog kultnog glazbenika, a svi albumi su mu se prodavali u rekordnim brojkama.

Manson je ubrzo stekao status kontroverzne ličnosti i osobe koja loše utječe na mlade, a kada se uzmu u obzir svi njegovi pravni i privatni problemi - to uopće ne čudi.

Naime, Manson slovi za jednu od zvijezda koja ima najviše sudskih tužbi koje su podignute protiv njega, no za sada se svaki puta više manje uspješno othrvao pritiscima zakona.

Glazbenik je imao cijeli niz problema s bivšim članovima svog benda koji nosi njegovo ime. Naime, navodno je s njime jako teško raditi pa bi gotovo sa svima kad tad došlo do velikog sukoba i razvrgavanja ugovora. Nakon što bi došlo do raspada sistema, bivši članovi tražili bi isplatu od Mansona no on im nikada nije želio plaćati novac od uspjeha pjesama na kojima su radili. Zbog toga je Manson par puta završio na sudu.

Osim sukoba s kolegama, Manson se 1998. našao uvučen u skandal koji ga je koštao pozamašnu svotu novca. On i njegovi tjelohranitelji u potpunosti su uništili sobu jednog luksuznog hotela u New Yorku. Iako su možda mislili da su zaštićeni slavom i uspjehom, hotel je podigao tužbu u iznosu 24 milijuna dolara, a nakon toga je Manson podigao tužbu protiv uprave hotela optuživši ih za klevetu. Cijela stvar je riješena nagodbom, a Manson se javno ispričao što je uništio sobu.

Nešto ozbiljnije optužbe protiv Mansona dogodile su se 2000. kada je ovaj slavni mračnjak završio na sudu zbog seksualnog napastvovanja Joshue Keaslera, zaštitara koji je radio na jednom Mansonovom koncertu. Sud je presudio u korist Joshue i potvrdio tvrdnju da je Manson seksualno napastvovao tog nesretnog muškarca, no uspio se izvući od zatvorske kazne. Platio je odštetu i zaboravio na cijeli slučaj.

Iako se taj teški prekršaj pjevača činio doista skandaloznim, 2003. se dogodila nesreća koja je zauvijek uzdrmala Mansonov život. U travnju te godine, pjevač je optužen da je napio i nadrogirao ženu na svojoj zabavi, nakon čega je ona sjela u automobil i izgubila život udarivši u tri parkirana automobila. Majka nesretnice tužila je Mansona jer je smatrala da joj je namjerno omamio kći, a on se pak branio rekavši kako je djevojci dao vozača da ju odvede iz njegove kuće.

Ni ljubavni život ovog neobičnog muškarca nije bio miran. Bio je zaručen nekoliko puta, a ljubio je neke od najvećih ljepotica današnjice. Na iznenađenje mnogih, Mansonova vanjština nikada nije odbijala slavne dame već upravo suprotno - mnoge su smatrale da je poseban i baš zbog toga neodoljiv.

Prve zaruke pale su davne 1999., a potrajale su do 2001. Glumica Rose McGowan na kraju je prekinula s Masonom rekavši da između njih postoje nepomirljive razlike. Sljedeća slavna dama koja je pala na crni šarm Mansona bila je plesačica i model Dita Von Teese.

Dita i Marilyn spetljali su se 2001. godine, a vjenčali 2004. na malenoj, privatnoj ceremoniji na kojoj nije bilo puno uzvanika. Nakon dvije godine braka, Dita je odlučila zatražiti razvod i pri tome optužila pjevača za dosta ozbiljne bračne prijestupe - nevjeru, drogiranje, alkoholizam, neprestano partijanje. Zbog svega navedenog, brakorazvodna parnica je okončana 2007., a nekoć sretni par prestao je međusobno komunicirati.

Manson nije dugo čekao da se prepusti poljupcima nove ljepotice, pa je iste godine kada se razveo od Dite završio u vezi s glumicom Evan Rachel Wood. Evan i Marilyn zaručili su se u Parizu 2010., no iste godine su zaruke i raskinuli. Njihova je veza bila opisivana kao toplo-hladna. Stalno su prekidali i stalno se mirili.

2012. pjevač je zavolio fotografkinju Lindsay Usich, no nakon tri godine veze ljubav je pukla. Danas pjevač skriva svoj ljubavni život kao zmija noge, a sve rijeđe se pojavljuje i u javnosti. Njegovo nedavno pojavljivanje na premijeri 10. sezone serije "The Walking Dead" stoga je prava rijetkost. Čini se da se i ovaj veliki karizmatik umorio od svojeg skandaloznog ponašanja pa sada uživa u privatnosti.