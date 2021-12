Mariah Carey ima jedan od najvećih božićnih hitova svih vremena, a istražili smo manje poznate detalje o pjesmi "All I want for Christmas is you".

Glazbena diva Mariah Carey je davne 1994. godine snimila božićnu himnu "All I want for Christmas is you", a singl je do danas srušio brojne rekorde te je slavnoj pjevačici donio i zavidnu zaradu. Rijetki su oni koji ne pjevuše ovaj zarazni hit u božićno vrijeme, a "naljepše doba godine" iz današnje perspektive čini se nezamislivo bez ove pjesme.

Mariah je ovih dana proslavila još jedan uspjeh, a na Instagramu je objavila fotku na kojoj pozira u bazenu u Aspenu te je zahvalila svima što je njezina pjesma još jednom dokazala status hita te je zasjela na prvo mjesto svjetskih top ljestvica. Pohvalila se i plaketom Spotifyja, a na tom streaming servisu je njezin singl preslušan preko milijardu puta.

Pjesma "All I want for Christmas is you" može se pohvaliti s tri Guinnessova rekorda. Od pretprošle godine ovaj singl je najpopularnija pjesma na Hot 100 top listi u vrijeme blagdana, najvrćenija pjesma na Spotifyju u roku od jednoga dana te najslušanija pjesma u Velikoj Britaniji u božićno doba.

"Oduvijek sam htjela da Božić bude savršen i veselila sam se blagdanima. Imam vrlo disfunkcionalnu obitelj koja je uništavala te blagdane svake godine. Nismo imali novca i bilo nam je teško te sam se zaklela samoj sebi da božićne blagdane napravim savršenima kada odrastem", ispričala je Carey jednom u intervjuu prije nekoliko godina.

Mariah Carey i producent Walter Afanasieff su u samo 15 minuta smislili glazbu za "All I Want for Christmas Is You". Skupa s tekstom, pjesma je nastala u tek nekoliko sati. "Snimanje same pjesme pak je potrajalo nešto duže jer je nemoguće ovakvu pjesmu snimiti u pet minuta, osim ako nemaš tri zboga u studiju", komentirala je Mariah jednom prilikom.

Iako je danas zadovoljna što je pjesmu snimila, Mariah prvo na prijedlog diskografske kuće nije htjela ni čuti za božićni album. Srećom, nagovorili su je i napravila je hit koji ju je obilježio. Unatoč činjenici što se radi o božićnom hitu, Carey je pjesmu snimila usred ljeta. "Za potrebe snimanja u studio smo donijeli božićna drvca i ukrasili smo sve u tom tonu kako bismo napravili atmosferu da sve bude vjerodostojno. Planirali smo donijeti i umjetni snijeg u studio, no srećom od toga smo odustali", ispričao je producent Afanasieff. Glazba je u potpunosti snimljena digitalno, a niti jedan instrument nisu koristili dok su snimali pjesmu.

Mariah Carey je zahvaljujući autorskim pravima za "All I Want for Christmas Is You" zaradila čak 60 milijuna dolara otkako je pjesma objavljena, a svake godine ugrabi oko 500.000 dolara. Priznala je i koji joj je najdraži stih. "Uvijek želim snijeg za Božić stoga mi je najdraži dio pjesme "I won't even wish for snow" (op.a. Neću ni poželjeti snijeg)", komentirala je. Pjevačica svake godine upravo iz tog razloga odlazi u Aspen kako bi uživala u sniježnim radostima za Božić.

