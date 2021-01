Mariah Carey pjesmu "All I Want for Christmas Is You" snimila je 1994. godine, a trebalo joj je samo nekoliko sati. Istražili smo manje poznate detalje o ovom hitu.

Mariah Carey neosporno je kraljica božićnih hitova zahvaljujući pjesmi "All I Want for Christmas Is You", a radi se o hitu koji je već 26 godina bez konkurencije himna blagdana krajem godine. "Oduvijek sam htjela da Božić bude savršen i veselila sam se blagdanima. Imam vrlo disfunkcionalnu obitelj koja je uništavala te blagdane svake godine. Nismo imali novca i bilo nam je teško te sam se zaklela samoj sebi da božićne blagdane napravim savršenima kada odrastem", ispričala je Carey jednom u intervjuu prije nekoliko godina.

Samo zahvaljujući svom velikom hitu Mariah može uživati svakoga Božića. Uoči blagdana i 26. rođendana ove pjesme prisjetili smo se manje poznatih detalja.

Mariah Carey i producent Walter Afanasieff su u samo 15 minuta smislili glazbu za "All I Want for Christmas Is You". Skupa s tekstom, pjesma je nastala u tek nekoliko sati. Afanasieff je pak mislio kako je pjesma previše jednostavna i nije mu se isprva svidjela. "Mislio sam da je previše jednostavna. Upravo ta jednostavnost je na kraju osvojila čitav svijet i mnogi su govorili kako pjesmu ne mogu izbaciti iz glave", rekao je producent prije nekoliko godina. S glazbenom divom nije radio više od 20 godina, a posljednji njihov zajednički projekt je njezin album "Butterfly" iz 1997. godine.

Iako je danas zadovoljna što je pjesmu snimila, Mariah prvo na prijedlog diskografske kuće nije htjela ni čuti za božićni album. Srećom, nagovorili su je i napravila je hit koji ju je obilježio. Unatoč činjenici što se radi o božićnom hitu, Carey je pjesmu snimila usred ljeta. "Za potrebe snimanja u studio smo donijeli božićna drvca i ukrasili smo sve u tom tonu kako bismo napravili atmosferu da sve bude vjerodostojno. Planirali smo donijeti i umjetni snijeg u studio, no srećom od toga smo odustali", ispričao je producent Afanasieff. Glazba je u potpunosti snimljena digitalno, a niti jedan instrument nisu koristili dok su snimali pjesmu.

Singl "All I Want for Christmas Is You" tema je brojnih glazbenih akademija te su ju proučavali mnogi glazbeni teoretičari. Zanimljiv detalj u vezi pjesme otkrio je jedan britanski farmer koji je rekao kako njegove koze proizvode više mlijeka dok slušaju ovu pjesmu.

Mariah Carey je zahvaljujući autorskim pravima za "All I Want for Christmas Is You" zaradila čak 60 milijuna dolara otkako je pjesma objavljena, a svake godine ugrabi oko 500.000 dolara.