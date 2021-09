Machine Gun Kelly jednim je potezom naljutio Conora McGregora na dodjeli nagrada MTV VMA i zamalo su se potukli, no razdvojila ih je Megan Fox.

Glazbenik Machine Gun Kelly zamalo se potukao s irskim UFC borcem Conorom McGregorom na dodjeli nagrada MTV VMA.

Sve se odvilo kada su pozirali fotografima na crvenom tepihu jedan blizu drugog, obojica sa svojim boljim polovicama, Kelly s glumicom Meghan Fox, a McGregor sa suprugom Dee Devlin.

McGregor je navodno Kellyja pitao za zajedničku fotografiju, no ovaj ga je odbio, što bivši UFC šampion nije najbolje prihvatio.

Krenulo je međusobno vrijeđanje, a situacija je eskalirala do te mjere da je Kelly gurnuo McGregora koji se spotaknuo i prolio svoje piće, a zatim je on to mu je ostalo u čaši zalio glazbenika.

Videa i fotografije dramatičnog trenutka s crvenog tepiha odmah su obišle svijet, a na njima se može vidjeti kako pobješnjeli McGreogr u ružičastom odijelo prijeti šakama Kellyju koji nosi crvene šljokice.

Situaciju je smirila Megan Fox koja je stala između svojeg dečka i McConnora dok su vikali jedno na drugog. Glumica se nije obazirala na to što svi vide što nosi, odnosno ne nosi ispod svoje prozirne haljine i držala ih je razdvojene dok joj u pomoć nisu priskočili i zaštitari.

Inače, McGregor trenutno hoda pomoću štapa jer se oporavlja od loma potkoljenice iz borbe s Dustinom Poirierom kojemu je nakon tog meča pred svima izvrijeđao suprugu.