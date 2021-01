Lynda Carter prva je utjelovila Wonder Woman 70-ih godina, a sada je ispričala kako je odbijala da kaskaderi umjesto nje snimaju neke scene te je rekla kako joj odgovara život daleko od Hollywooda.

Tijekom druge sezone hit-serije iz 70-ih "Wonder Woman" slavna junakinja je skočila na helikopter u letu kako bi spasila svijet od negativaca. Upravo tu scenu nisu odradili kaskaderi, već glumica Lynda Carter koja je to učinila bez sigurnosne opreme i u odijelu superjunakinje koju je utjelovila.

Posljednjih dana svijet obilaze scene filma "Wonder Woman 1984", heroinu je ovoga puta utjelovila Gal Gadot, no Lynda Carter dala je vječni pečat tom liku.

"Obožavala sam sve što je Wonder Woman morala raditi kako bi spasila svijet. U kojoj bih drugoj profesiji mogla visjeti s helikoptera, juriti tako automobilima i skakati po trampolinima?" rekla je danas 69-godišnja Lynda.

"Odbijala sam kaskadere jer mi se nije sviđalo da netko radi posao umjesto mene. A i smatrala sam da određene scene ne može snimiti muškarac, već to moram napraviti baš ja", dodaje slavna glumica.

Lynda Carter je četiri godine oduševljavala sve popularnom serijom, bila je i Miss SAD-a, a sve to donijelo joj je globalni uspjeh. U nedavnom intervjuu prisjetila se i kako je na setu provodila po 18 sati dnevno, no ništa joj nije bilo teško. Ipak, nije sve uvijek prolazilo glatko. Tijekom pokreta #MeToo otkrila je kako je bila meta nasilnika, no nikada nije otkrila tko je to točno bio. "Sada se više ne radi o meni, već o djevojkama kojima je danas to svakodnevica", spomenula je u tom trenutku te je podržala sve žene koje su javno progovorile o nasilju na poslu.

"Ja imam predivnog supruga i sina te su svi muškarci oko mene odlični", zaključila je glumica, koja na pragu sedmog desetljeća života izgleda odlično. Iz Hollywooda je otišla prije 30 godina te se u Potomacu skrasila sa suprugom Robertom Altmanom (73).

Istaknula je i kako podržava mladu kolegicu Gal Gadot, kojoj se pridružila i na premijeri novog filma o superjunakinji koju je upravo ona utjelovila i po njoj ostala poznata. Sa suprugom je u braku već 37 godina, a istaknula je kako joj odgovara život daleko od medija te je zadovoljna svime što je postigla.