Gal Gadot osvojila je brojna srca ulogom u tom hitu, pa je pravo vrijeme da doznamo nešto više o ovoj karizmatičnoj glumici, manekenki, ali i vojnikinji.

Ona je Wonder Woman. Gal Gadot osvojila je brojna srca ulogom u tom hitu, pa je pravo vrijeme da doznamo nešto više o ovoj karizmatičnoj glumici, manekenki, ali i vojnikinji.

Svjetsku slavu stekla je ulogom u filmskom serijalu Fast and Furious, no pravi zvjezdani status dobila je kao Wonder Woman. Ovih dana lijepa Gal postala je i nova globalna ambasadorica Huawei P20 serije pametnih telefona, koji su u utorak službeno predstavljeni u Parizu. Gadot im je zbog svoje jednostavnosti, profesionalnosti i ljepote bila logičan odabir.

Nisu samo oni ludi za Gal, osvojila je cijeli svijet.

Donosimo vam zanimljive činjenice o toj karizmatičnoj glumici:

1. Rođena je i odrasla u Izraelu!

2. Njezino ime na hebrejskom znači val

3. Kada joj je bilo svega 18 godina, postala je Miss Izraela

4. Predstavljala ih je na svjetskom natjecanju

5. Bila je pripadnica izraelske vojske čak dvije godine

6. Ne libi se pričati o danima u vojsci, tvrdi da je to iskustvo bilo sjajno te da je bio to pravi trening za Hollywood

7. Tvrdi da je upravo zahvaljujući vojsci privukla pozornost Justina Lina kada ju je odabrao da glumi u serijalu "Brzi i žestoki"

8. U spomenutom serijalu nije koristila uloge kaskadera, pa je i to bio veliki plus da baš na nju padne izbor kad je riječ o "Wonder Woman"

9. Zack Snyder znao je da je ona pravi izbor za tu ulogu jer je imala sjajnu kombinaciju borbenosti, ali i nježnosti i ljubaznosti u isto vrijeme

10. Gal je u braku i majka je dviju djevojčica

11. Prije nego što je završila u svijetu glumce, studirala je i planirala je biti odvjetnica